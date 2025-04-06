Бизнес-империя Валентина Юдашкина терпит миллионные убытки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обе компании Юдашкина терпят финансовые убытки
Обе компании Юдашкина терпят финансовые убытки Фото:

После смерти модельера Валентина Юдашкина его бизнес-империя испытывает значительные финансовые трудности. Обе компании, «Шанти» и «Димакс» показывают резкое снижение доходов — первая потеряла более шести млн рублей, вторая — 4,7 млн.

«Две компании — „Шанти“ и „Димакс“, доставшиеся дочери Гaлине от Валентина Юдашкина и занятые выпуском верхней одежды, — переживают крах. За минувший год первая просела на шесть с лишним миллионов рублей, вторая недосчиталась 4,7 млн», — сообщает Life.

Дом моды Юдашкина закрылся в апреле 2024 года, завершив почти 25-летнюю историю. Модельер скончался 2 мая 2023 года в возрасте 59 лет после продолжительной борьбы с онкозаболеванием.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После смерти модельера Валентина Юдашкина его бизнес-империя испытывает значительные финансовые трудности. Обе компании, «Шанти» и «Димакс» показывают резкое снижение доходов — первая потеряла более шести млн рублей, вторая — 4,7 млн. «Две компании — „Шанти“ и „Димакс“, доставшиеся дочери Гaлине от Валентина Юдашкина и занятые выпуском верхней одежды, — переживают крах. За минувший год первая просела на шесть с лишним миллионов рублей, вторая недосчиталась 4,7 млн», — сообщает Life. Дом моды Юдашкина закрылся в апреле 2024 года, завершив почти 25-летнюю историю. Модельер скончался 2 мая 2023 года в возрасте 59 лет после продолжительной борьбы с онкозаболеванием.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...