Бизнес-империя Валентина Юдашкина терпит миллионные убытки

После смерти модельера Валентина Юдашкина его бизнес-империя испытывает значительные финансовые трудности. Обе компании, «Шанти» и «Димакс» показывают резкое снижение доходов — первая потеряла более шести млн рублей, вторая — 4,7 млн.
«Две компании — „Шанти“ и „Димакс“, доставшиеся дочери Гaлине от Валентина Юдашкина и занятые выпуском верхней одежды, — переживают крах. За минувший год первая просела на шесть с лишним миллионов рублей, вторая недосчиталась 4,7 млн», — сообщает Life.
Дом моды Юдашкина закрылся в апреле 2024 года, завершив почти 25-летнюю историю. Модельер скончался 2 мая 2023 года в возрасте 59 лет после продолжительной борьбы с онкозаболеванием.
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