В Кремле рассказали, пойдет ли Путин на похороны к Пригожину Песков: президент РФ будет на похоронах Пригожина 25 августа 2023 в 15:10 Размер текста - 17 + Говорить о датах похорон невозможно, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина Президент РФ Владимир Путин будет присутствовать на похоронах главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, если его смерть подтвердится. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Если гибель Пригожина будет подтверждена, Путин пойдет на похороны», — сказал Песков в ходе конференц-колла, его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что неизвестно, сколько будет длиться экспертиза, поэтому говорить о датах похорон невозможно. Президент РФ Владимир Путин будет присутствовать на похоронах главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, если его смерть подтвердится. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Если гибель Пригожина будет подтверждена, Путин пойдет на похороны», — сказал Песков в ходе конференц-колла, его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что неизвестно, сколько будет длиться экспертиза, поэтому говорить о датах похорон невозможно. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям