В Кремле рассказали, пойдет ли Путин на похороны к Пригожину

Песков: президент РФ будет на похоронах Пригожина
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча президента России Владимира Путина с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Говорить о датах похорон невозможно, заявил Дмитрий Песков Фото:
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В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

Президент РФ Владимир Путин будет присутствовать на похоронах главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, если его смерть подтвердится. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Если гибель Пригожина будет подтверждена, Путин пойдет на похороны», — сказал Песков в ходе конференц-колла, его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что неизвестно, сколько будет длиться экспертиза, поэтому говорить о датах похорон невозможно.

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Президент РФ Владимир Путин будет присутствовать на похоронах главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, если его смерть подтвердится. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Если гибель Пригожина будет подтверждена, Путин пойдет на похороны», — сказал Песков в ходе конференц-колла, его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что неизвестно, сколько будет длиться экспертиза, поэтому говорить о датах похорон невозможно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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