В Кремле рассказали, пойдет ли Путин на похороны к Пригожину

Говорить о датах похорон невозможно, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаВ Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина
Президент РФ Владимир Путин будет присутствовать на похоронах главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, если его смерть подтвердится. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Если гибель Пригожина будет подтверждена, Путин пойдет на похороны», — сказал Песков в ходе конференц-колла, его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что неизвестно, сколько будет длиться экспертиза, поэтому говорить о датах похорон невозможно.
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