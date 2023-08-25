Хоккеист Валерий Ничушкин попозировал с оружием

Валерий Ничушкин попозировал с автоматом в руках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Хоккеист из Челябинска, обладатель кубка Стэнли Валерий Ничушкин попозировал с оружием в руках. Фотографию он опубликовал в истории Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

«Романтика. The brother», — подписал истории Ничушкин.

На одной из фотографий Ничушкин позирует с автоматом на фоне автомобиля. На второй — он с другом, держащим то же оружие. Предположительно, автомат не является боевым. По словам источника URA.RU, хоккеист должен осознавать последствия от применения настоящего оружия, так как его дядя служил в ОМОНе, и должен был просветить племянника.

По данным telegram-канала Олеси Усовой, за границей фото активно обсуждают поклонники хоккея. Американцы шутят о том, что так выглядит «Самый обычный российский пост в соцсетях».

URA.RU пыталось связаться с Ничушкиным. На момент публикации материала ответа не последовало.

Ничушкин приехал в Челябинск в отпуск. Он присутствовал на открытии десятого Кубка губернатора Челябинской области. После отдыха он вернется в Северную Америку.