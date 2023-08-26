26 августа 2023
25 августа 2023

Избитый в Перми дрессировщик Корчагин не может вспомнить свой возраст

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Дрессировщик Игорь Корчагин забыл свой возраст после потасовки Фото:

Дрессировщик Игорь Корчагин, которого избил в Перми охранник Самандар Исмаилов, до сих пор не может вспомнить свой возраст. Об этом написали коллеги артиста в Telegram.

«Игорь Корчагин разговаривает. Помнит фамилии близких, клички верблюдов, но пока не помнит сколько ему лет», — написано в посте telegram-канала «Цирковые».

В посте отмечается, что по данным минздрава Пермского края, состояние дрессировщика стабильное. По словам коллег, Игорь Корчагин находится в сознании.

Ранее дрессировщика Корчагина перевели из реанимации в обычную палату. По словам Эдгара Запашного, Игорь ест, пьет сам, объем движений в конечностях хороший.

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Дрессировщик Игорь Корчагин, которого избил в Перми охранник Самандар Исмаилов, до сих пор не может вспомнить свой возраст. Об этом написали коллеги артиста в Telegram. «Игорь Корчагин разговаривает. Помнит фамилии близких, клички верблюдов, но пока не помнит сколько ему лет», — написано в посте telegram-канала «Цирковые». В посте отмечается, что по данным минздрава Пермского края, состояние дрессировщика стабильное. По словам коллег, Игорь Корчагин находится в сознании. Ранее дрессировщика Корчагина перевели из реанимации в обычную палату. По словам Эдгара Запашного, Игорь ест, пьет сам, объем движений в конечностях хороший.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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