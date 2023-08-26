Избитый в Перми дрессировщик Корчагин не может вспомнить свой возраст

27 августа 2023 в 13:02 Размер текста - 17 +

Дрессировщик Игорь Корчагин забыл свой возраст после потасовки Фото: Илья Московец © URA.RU Дрессировщик Игорь Корчагин, которого избил в Перми охранник Самандар Исмаилов, до сих пор не может вспомнить свой возраст. Об этом написали коллеги артиста в Telegram. «Игорь Корчагин разговаривает. Помнит фамилии близких, клички верблюдов, но пока не помнит сколько ему лет», — написано в посте telegram-канала «Цирковые». В посте отмечается, что по данным минздрава Пермского края, состояние дрессировщика стабильное. По словам коллег, Игорь Корчагин находится в сознании. Ранее дрессировщика Корчагина перевели из реанимации в обычную палату. По словам Эдгара Запашного, Игорь ест, пьет сам, объем движений в конечностях хороший.

Дрессировщик Игорь Корчагин, которого избил в Перми охранник Самандар Исмаилов, до сих пор не может вспомнить свой возраст. Об этом написали коллеги артиста в Telegram. «Игорь Корчагин разговаривает. Помнит фамилии близких, клички верблюдов, но пока не помнит сколько ему лет», — написано в посте telegram-канала «Цирковые». В посте отмечается, что по данным минздрава Пермского края, состояние дрессировщика стабильное. По словам коллег, Игорь Корчагин находится в сознании. Ранее дрессировщика Корчагина перевели из реанимации в обычную палату. По словам Эдгара Запашного, Игорь ест, пьет сам, объем движений в конечностях хороший.