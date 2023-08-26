Избитый в Перми дрессировщик Корчагин не может вспомнить свой возраст

Дрессировщик Игорь Корчагин забыл свой возраст после потасовки
Дрессировщик Игорь Корчагин, которого избил в Перми охранник Самандар Исмаилов, до сих пор не может вспомнить свой возраст. Об этом написали коллеги артиста в Telegram.
«Игорь Корчагин разговаривает. Помнит фамилии близких, клички верблюдов, но пока не помнит сколько ему лет», — написано в посте telegram-канала «Цирковые».
В посте отмечается, что по данным минздрава Пермского края, состояние дрессировщика стабильное. По словам коллег, Игорь Корчагин находится в сознании.
Ранее дрессировщика Корчагина перевели из реанимации в обычную палату. По словам Эдгара Запашного, Игорь ест, пьет сам, объем движений в конечностях хороший.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.