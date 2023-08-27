27 августа 2023

Уральский ракетный завод расширяет мощности

Бюро «Деталь», делающее ракетное вооружение, построит новый корпус в Каменске-Уральском
© Служба новостей «URA.RU»
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УПКБ «Деталь» построит новый цех Фото:

Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь» (Каменск-Уральский, входит в корпорацию «Тактическое ракетное оружие»), занимающееся производством радиолокационных систем для авиационных, ракетных и космических систем, в том числе по гособоронзаказу, получило положительное заключение Главгосэкспертизы на строительство нового корпуса. Информация об этом появилась в Едином государственном реестре заключений.

«Строительство корпуса № 8» АО УПКБ «Деталь», Каменск-Уральский. Положительное заключение», — говорится в реестре. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Тактическое ракетное вооружение» с просьбой прокомментировать, для каких целей строят новый цех. На момент публикации ответ не поступил.

Проектно-конструкторское бюро «Деталь» входит в корпорацию «Тактическое ракетное оружие» и занимается разработкой и производством радиовысотомеров и радиовысотомерных систем для авиационной и ракетно-космической техники. В марте 2022 года УПКБ попало под санкции США. В апреле 2022 года на предприятии начал работу новый корпус испытательного центра.

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Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь» (Каменск-Уральский, входит в корпорацию «Тактическое ракетное оружие»), занимающееся производством радиолокационных систем для авиационных, ракетных и космических систем, в том числе по гособоронзаказу, получило положительное заключение Главгосэкспертизы на строительство нового корпуса. Информация об этом появилась в Едином государственном реестре заключений. «Строительство корпуса № 8» АО УПКБ «Деталь», Каменск-Уральский. Положительное заключение», — говорится в реестре. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Тактическое ракетное вооружение» с просьбой прокомментировать, для каких целей строят новый цех. На момент публикации ответ не поступил. Проектно-конструкторское бюро «Деталь» входит в корпорацию «Тактическое ракетное оружие» и занимается разработкой и производством радиовысотомеров и радиовысотомерных систем для авиационной и ракетно-космической техники. В марте 2022 года УПКБ попало под санкции США. В апреле 2022 года на предприятии начал работу новый корпус испытательного центра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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