Уральский ракетный завод расширяет мощности

Бюро «Деталь», делающее ракетное вооружение, построит новый корпус в Каменске-Уральском

28 августа 2023 в 14:02 Размер текста - 17 +

УПКБ «Деталь» построит новый цех Фото: Владимир Андреев © URA.RU Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь» (Каменск-Уральский, входит в корпорацию «Тактическое ракетное оружие»), занимающееся производством радиолокационных систем для авиационных, ракетных и космических систем, в том числе по гособоронзаказу, получило положительное заключение Главгосэкспертизы на строительство нового корпуса. Информация об этом появилась в Едином государственном реестре заключений. «Строительство корпуса № 8» АО УПКБ «Деталь», Каменск-Уральский. Положительное заключение», — говорится в реестре. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Тактическое ракетное вооружение» с просьбой прокомментировать, для каких целей строят новый цех. На момент публикации ответ не поступил. Проектно-конструкторское бюро «Деталь» входит в корпорацию «Тактическое ракетное оружие» и занимается разработкой и производством радиовысотомеров и радиовысотомерных систем для авиационной и ракетно-космической техники. В марте 2022 года УПКБ попало под санкции США. В апреле 2022 года на предприятии начал работу новый корпус испытательного центра.

Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь» (Каменск-Уральский, входит в корпорацию «Тактическое ракетное оружие»), занимающееся производством радиолокационных систем для авиационных, ракетных и космических систем, в том числе по гособоронзаказу, получило положительное заключение Главгосэкспертизы на строительство нового корпуса. Информация об этом появилась в Едином государственном реестре заключений. «Строительство корпуса № 8» АО УПКБ «Деталь», Каменск-Уральский. Положительное заключение», — говорится в реестре. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Тактическое ракетное вооружение» с просьбой прокомментировать, для каких целей строят новый цех. На момент публикации ответ не поступил. Проектно-конструкторское бюро «Деталь» входит в корпорацию «Тактическое ракетное оружие» и занимается разработкой и производством радиовысотомеров и радиовысотомерных систем для авиационной и ракетно-космической техники. В марте 2022 года УПКБ попало под санкции США. В апреле 2022 года на предприятии начал работу новый корпус испытательного центра.