«Военная хроника»: Украина готовит кладбища для 1,5 млн человек

28 августа 2023 в 16:21 Размер текста - 17 +

Киев готовится к масштабным захоронениям, допустили в «Военной хронике» Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине расширяют самые крупные кладбища, чтобы похоронить около полутора миллиона военных. Об этом написали в telegram-канале «Военная хроника». «На Украине начали расширять крупнейшие кладбища. <…> Многие тела [бойцов ВСУ] до сих пор находятся в моргах или не были эвакуированы с поля боя», — передает telegram-канал. В СМИ предположили, что Киев начал готовиться к более масштабным захоронениям. Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что сначала спецоперации на Украине ВСУ потеряли от 300 до 350 тысяч бойцов, передает Life . Также западная пресса писала, что во Львове раскапывают старые могилы для освобождения мест на кладбище, пишет MK.RU .

На Украине расширяют самые крупные кладбища, чтобы похоронить около полутора миллиона военных. Об этом написали в telegram-канале «Военная хроника». «На Украине начали расширять крупнейшие кладбища. <…> Многие тела [бойцов ВСУ] до сих пор находятся в моргах или не были эвакуированы с поля боя», — передает telegram-канал. В СМИ предположили, что Киев начал готовиться к более масштабным захоронениям. Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что сначала спецоперации на Украине ВСУ потеряли от 300 до 350 тысяч бойцов, передает Life. Также западная пресса писала, что во Львове раскапывают старые могилы для освобождения мест на кладбище, пишет MK.RU.