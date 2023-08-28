Российские истребители отогнали американские БПЛА от Крыма

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Вооруженные силы Великобритании. stock, бпла, беспилотник, stock, бла, MQ-9, Reaper, дрон сша
Истребители РФ отогнали американские БПЛА Reaper и Global Hawk Фото:

Российские истребители сопроводили над акваторией Черного моря два американских беспилотника ВВС США MQ-9 «Reaper» и RQ-4 «Global Hawk». Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Над юго-западной частью акватории Черного моря средствами контроля воздушного пространства ВКС России был зафиксирован полет [американских] БПЛА MQ-9 „Reaper“ и RQ-4 Global Hawk», — передает военное ведомство в своем telegram-канале. Отмечается, что беспилотники США летели в сторону государственной границы РФ. Затем они были отогнаны.

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Российские истребители сопроводили над акваторией Черного моря два американских беспилотника ВВС США MQ-9 «Reaper» и RQ-4 «Global Hawk». Об этом сообщает Минобороны РФ. «Над юго-западной частью акватории Черного моря средствами контроля воздушного пространства ВКС России был зафиксирован полет [американских] БПЛА MQ-9 „Reaper“ и RQ-4 Global Hawk», — передает военное ведомство в своем telegram-канале. Отмечается, что беспилотники США летели в сторону государственной границы РФ. Затем они были отогнаны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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