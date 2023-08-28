Российские истребители отогнали американские БПЛА от Крыма

Истребители РФ отогнали американские БПЛА Reaper и Global HawkФото: Министерство обороны Великобритании
Российские истребители сопроводили над акваторией Черного моря два американских беспилотника ВВС США MQ-9 «Reaper» и RQ-4 «Global Hawk». Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Над юго-западной частью акватории Черного моря средствами контроля воздушного пространства ВКС России был зафиксирован полет [американских] БПЛА MQ-9 „Reaper“ и RQ-4 Global Hawk», — передает военное ведомство в своем telegram-канале. Отмечается, что беспилотники США летели в сторону государственной границы РФ. Затем они были отогнаны.
Российские истребители сопроводили над акваторией Черного моря два американских беспилотника ВВС США MQ-9 «Reaper» и RQ-4 «Global Hawk». Об этом сообщает Минобороны РФ. «Над юго-западной частью акватории Черного моря средствами контроля воздушного пространства ВКС России был зафиксирован полет [американских] БПЛА MQ-9 „Reaper“ и RQ-4 Global Hawk», — передает военное ведомство в своем telegram-канале. Отмечается, что беспилотники США летели в сторону государственной границы РФ. Затем они были отогнаны.