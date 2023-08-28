28 августа 2023

Новый мэр Перми Соснин берет в команду полковника полиции

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник УНК ГУ МВД по Пермскому краю., полковник полиции
Алексей Туров работал в полиции с 2015 по 2022 год Фото:

На пост заместителя главы Перми по вопросам безопасности рассматривается бывший начальник УМВД города полковник полиции Алексей Туров. Об этом рассказали источники URA.RU в политэлитах. Сейчас он работает руководителем департамента общественной безопасности в администрации Перми.

«Туров является главным претендентом на пост заместителя главы. Сейчас этот функционал частично находится у Александра Молоковских, руководителя аппарата мэрии», — рассказал собеседник агентства.

По данным «Коммерсант-Прикамье», другим вариантом трудоустройства Турова может стать министерство территориальной безопасности. Он может занять пост замминистра. URA.RU направило запрос в пресс-службы администрации Перми и правительства Прикамья. На момент публикации ответы не были получены.

Алексей Туров возглавлял УМВД с октября 2015 по февраль 2022 года. В феврале он был назначен начальником департамента общественной безопасности администрации Перми. Новый мэр Перми Эдуард Соснин вступил в должность 28 августа.

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На пост заместителя главы Перми по вопросам безопасности рассматривается бывший начальник УМВД города полковник полиции Алексей Туров. Об этом рассказали источники URA.RU в политэлитах. Сейчас он работает руководителем департамента общественной безопасности в администрации Перми. «Туров является главным претендентом на пост заместителя главы. Сейчас этот функционал частично находится у Александра Молоковских, руководителя аппарата мэрии», — рассказал собеседник агентства. По данным «Коммерсант-Прикамье», другим вариантом трудоустройства Турова может стать министерство территориальной безопасности. Он может занять пост замминистра. URA.RU направило запрос в пресс-службы администрации Перми и правительства Прикамья. На момент публикации ответы не были получены. Алексей Туров возглавлял УМВД с октября 2015 по февраль 2022 года. В феврале он был назначен начальником департамента общественной безопасности администрации Перми. Новый мэр Перми Эдуард Соснин вступил в должность 28 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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