Новый мэр Перми Соснин берет в команду полковника полиции

Алексей Туров работал в полиции с 2015 по 2022 год Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На пост заместителя главы Перми по вопросам безопасности рассматривается бывший начальник УМВД города полковник полиции Алексей Туров. Об этом рассказали источники URA.RU в политэлитах. Сейчас он работает руководителем департамента общественной безопасности в администрации Перми.

«Туров является главным претендентом на пост заместителя главы. Сейчас этот функционал частично находится у Александра Молоковских, руководителя аппарата мэрии», — рассказал собеседник агентства.

По данным «Коммерсант-Прикамье», другим вариантом трудоустройства Турова может стать министерство территориальной безопасности. Он может занять пост замминистра. URA.RU направило запрос в пресс-службы администрации Перми и правительства Прикамья. На момент публикации ответы не были получены.

Алексей Туров возглавлял УМВД с октября 2015 по февраль 2022 года. В феврале он был назначен начальником департамента общественной безопасности администрации Перми. Новый мэр Перми Эдуард Соснин вступил в должность 28 августа.