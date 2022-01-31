31 января 2022
30 января 2022
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СМИ: главный полицейский Перми покидает должность

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава УГИБДД СО Алексей Кисляков. Екатеринбург, полковник полиции, полиция, полицейский
Алексей Туров написал рапорт об увольнении из органов внутренних дел, сообщают СМИ Фото:

Начальник управления МВД по городу Перми, полковник полиции Алексей Туров покинет должность. Рапорт об увольнении из органов внутренних дел силовик написал в январе этого года.

«Алексей Туров покидает должность. Решение продиктовано личными обстоятельствами», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на собственные источники. На место Турова рассматриваются руководители отделов МВД по Краснокамску и Кунгуру подполковники полиции Артем Санников и Алексей Бубнов.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU сообщили, что Туров находится на рабочем месте и продолжает исполнять свои служебные обязанности. «Официальной информацией о кадровых перестановках пресс-служба не располагает», — отметили в краевом главке.

Алексей Туров поступил на службу в органы внутренних дел в 1992 в должности оперуполномоченного уголовного розыска. Управление МВД по Перми он возглавляет с октября 2015 года.

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Начальник управления МВД по городу Перми, полковник полиции Алексей Туров покинет должность. Рапорт об увольнении из органов внутренних дел силовик написал в январе этого года. «Алексей Туров покидает должность. Решение продиктовано личными обстоятельствами», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на собственные источники. На место Турова рассматриваются руководители отделов МВД по Краснокамску и Кунгуру подполковники полиции Артем Санников и Алексей Бубнов. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU сообщили, что Туров находится на рабочем месте и продолжает исполнять свои служебные обязанности. «Официальной информацией о кадровых перестановках пресс-служба не располагает», — отметили в краевом главке. Алексей Туров поступил на службу в органы внутренних дел в 1992 в должности оперуполномоченного уголовного розыска. Управление МВД по Перми он возглавляет с октября 2015 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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