СМИ: главный полицейский Перми покидает должность

Алексей Туров написал рапорт об увольнении из органов внутренних дел, сообщают СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начальник управления МВД по городу Перми, полковник полиции Алексей Туров покинет должность. Рапорт об увольнении из органов внутренних дел силовик написал в январе этого года.

«Алексей Туров покидает должность. Решение продиктовано личными обстоятельствами», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на собственные источники. На место Турова рассматриваются руководители отделов МВД по Краснокамску и Кунгуру подполковники полиции Артем Санников и Алексей Бубнов.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU сообщили, что Туров находится на рабочем месте и продолжает исполнять свои служебные обязанности. «Официальной информацией о кадровых перестановках пресс-служба не располагает», — отметили в краевом главке.

Алексей Туров поступил на службу в органы внутренних дел в 1992 в должности оперуполномоченного уголовного розыска. Управление МВД по Перми он возглавляет с октября 2015 года.