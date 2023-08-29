«Фонтанка»: на Северном кладбище Петербурга замечен охранник Пригожина 29 августа 2023 в 15:30 Размер текста - 17 + Среди толпы скорбящих заметили охранника Пригожина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина На Северном кладбище Санкт-Петербурга заметили охранника главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщила газета «Фонтанка.ру». «На Северное кладбище привезли гроб. Среди толпы скорбящих замечен охранник Пригожина, Сергей Плащенко», — написали в telegram-канале газеты. Там добавили, что на месте также находятся военные моряки, сын экс-спикера Госдумы телеведущий Дмитрий Грызлов, а также депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов. Пригожин погиб в результате авиакатастрофы 23 августа. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования, в связи с крушением самолета. На Северном кладбище Санкт-Петербурга заметили охранника главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщила газета «Фонтанка.ру». «На Северное кладбище привезли гроб. Среди толпы скорбящих замечен охранник Пригожина, Сергей Плащенко», — написали в telegram-канале газеты. Там добавили, что на месте также находятся военные моряки, сын экс-спикера Госдумы телеведущий Дмитрий Грызлов, а также депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов. Пригожин погиб в результате авиакатастрофы 23 августа. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования, в связи с крушением самолета. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям