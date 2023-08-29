«Фонтанка»: на Северном кладбище Петербурга замечен охранник Пригожина

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Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
Среди толпы скорбящих заметили охранника Пригожина Фото:
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В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

На Северном кладбище Санкт-Петербурга заметили охранника главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщила газета «Фонтанка.ру».

«На Северное кладбище привезли гроб. Среди толпы скорбящих замечен охранник Пригожина, Сергей Плащенко», — написали в telegram-канале газеты. Там добавили, что на месте также находятся военные моряки, сын экс-спикера Госдумы телеведущий Дмитрий Грызлов, а также депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов.

Пригожин погиб в результате авиакатастрофы 23 августа. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования, в связи с крушением самолета.

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На Северном кладбище Санкт-Петербурга заметили охранника главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщила газета «Фонтанка.ру». «На Северное кладбище привезли гроб. Среди толпы скорбящих замечен охранник Пригожина, Сергей Плащенко», — написали в telegram-канале газеты. Там добавили, что на месте также находятся военные моряки, сын экс-спикера Госдумы телеведущий Дмитрий Грызлов, а также депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов. Пригожин погиб в результате авиакатастрофы 23 августа. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования, в связи с крушением самолета.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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