«Фонтанка»: на Северном кладбище Петербурга замечен охранник Пригожина

Среди толпы скорбящих заметили охранника Пригожина
новость из сюжетаВ Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина
На Северном кладбище Санкт-Петербурга заметили охранника главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщила газета «Фонтанка.ру».
«На Северное кладбище привезли гроб. Среди толпы скорбящих замечен охранник Пригожина, Сергей Плащенко», — написали в telegram-канале газеты. Там добавили, что на месте также находятся военные моряки, сын экс-спикера Госдумы телеведущий Дмитрий Грызлов, а также депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов.
Пригожин погиб в результате авиакатастрофы 23 августа. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования, в связи с крушением самолета.
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