Тюменец показывал своему сыну интимные фото матери

Мужчину отправили в колонию строгого режима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени суд вынес приговор мужчине, который из мести показывал своему сыну порнографические фото его матери. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, мужчину приговорили к почти 13 годам тюрьмы.

«Желая унизить бывшую супругу, Ранис 15 июня 2021 года встретился с сыном и на экране телефона показал ему фото с порнографическим изображением якобы его матери в окружении обнаженных мужчин. При встрече сын поинтересовался у мамы, она ли на фото, и после этого женщина поехала писать заявление в полицию», — сообщает пресс-служба ведомства.

Пара поженилась еще в 2011 году. В браке они завели сына и дочь, однако в 2019 году Ранис узнал, что жена якобы ведет аморальный образ жизни. По его информации, возлюбленная изменяла ему с другими мужчинами. Это и спровоцировало его к разводу и желанию отомстить. При этом супруга за это время написала 11 заявлений о побоях, угрозе убийством и вымогательстве, однако полиция отказала в возбуждении уголовного дела.

В итоге Калининский районный суд Тюмени отправил мужчину в колонию строго режима на 12 лет и 10 месяцев. Его признали виновным в части 4 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».