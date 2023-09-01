Автоюрист объяснил, как избежать штрафа за гаджеты на лобовом стекле

Автоюрист Воропаев успокоил водителей, повесивших видеорегистратор на лобовое стекло

01 сентября 2023 в 15:40 Размер текста - 17 +

С автовладельцев не будут взиматься штрафы за установку гаджетов на лобовое стекло, если эти устройства не мешают обзору Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Размещение видеорегистратора под зеркалом заднего вида позволит избежать штрафа за нарушение обзора с места водителя. Об этом в разговоре c URA.RU рассказал автоюрист Лев Воропаев. «Если автолюбитель сильно переживает, то видеорегистратор можно повесить под зеркало заднего вида, и тогда обзор не будет ограничен. Если переживает насчет телефона, то его можно повесить в районе воздуховода. Но с большой долей вероятности никто не будет придираться и наказывать людей. При подаче жалобы насчет видеорегистратора решение будет отменено», — сказал Лев Воропаев. При этом, отметил автоюрист, эта норма уже существовала и ранее. «Эта норма слово в слово существовала 20 лет. Сколько я работаю, ни одного штрафа не видел. Хотя формально можно под него подвести за размещение видеорегистратора на лобовом стекле. Я не думаю, что водителям стоит сильно переживать по поводу размещения видеорегистраторов на лобовом стекле, как и о том, что кто-то будет выписывать штрафы за это», — добавил эксперт. В России вступило в силу постановление правительства, согласно которому установка гаджета на лобовое стекло автомобиля будет наказываться штрафом. При этом в МВД разъяснили, что с автовладельцев не будут взиматься штрафы за установку гаджетов на лобовое стекло, если эти устройства не мешают обзору. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Размещение видеорегистратора под зеркалом заднего вида позволит избежать штрафа за нарушение обзора с места водителя. Об этом в разговоре c URA.RU рассказал автоюрист Лев Воропаев. «Если автолюбитель сильно переживает, то видеорегистратор можно повесить под зеркало заднего вида, и тогда обзор не будет ограничен. Если переживает насчет телефона, то его можно повесить в районе воздуховода. Но с большой долей вероятности никто не будет придираться и наказывать людей. При подаче жалобы насчет видеорегистратора решение будет отменено», — сказал Лев Воропаев. При этом, отметил автоюрист, эта норма уже существовала и ранее. «Эта норма слово в слово существовала 20 лет. Сколько я работаю, ни одного штрафа не видел. Хотя формально можно под него подвести за размещение видеорегистратора на лобовом стекле. Я не думаю, что водителям стоит сильно переживать по поводу размещения видеорегистраторов на лобовом стекле, как и о том, что кто-то будет выписывать штрафы за это», — добавил эксперт. В России вступило в силу постановление правительства, согласно которому установка гаджета на лобовое стекло автомобиля будет наказываться штрафом. При этом в МВД разъяснили, что с автовладельцев не будут взиматься штрафы за установку гаджетов на лобовое стекло, если эти устройства не мешают обзору.