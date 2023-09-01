Автоюрист объяснил, как избежать штрафа за гаджеты на лобовом стекле

Размещение видеорегистратора под зеркалом заднего вида позволит избежать штрафа за нарушение обзора с места водителя. Об этом в разговоре c URA.RU рассказал автоюрист Лев Воропаев.
«Если автолюбитель сильно переживает, то видеорегистратор можно повесить под зеркало заднего вида, и тогда обзор не будет ограничен. Если переживает насчет телефона, то его можно повесить в районе воздуховода. Но с большой долей вероятности никто не будет придираться и наказывать людей. При подаче жалобы насчет видеорегистратора решение будет отменено», — сказал Лев Воропаев.
При этом, отметил автоюрист, эта норма уже существовала и ранее. «Эта норма слово в слово существовала 20 лет. Сколько я работаю, ни одного штрафа не видел. Хотя формально можно под него подвести за размещение видеорегистратора на лобовом стекле. Я не думаю, что водителям стоит сильно переживать по поводу размещения видеорегистраторов на лобовом стекле, как и о том, что кто-то будет выписывать штрафы за это», — добавил эксперт.
В России вступило в силу постановление правительства, согласно которому установка гаджета на лобовое стекло автомобиля будет наказываться штрафом. При этом в МВД разъяснили, что с автовладельцев не будут взиматься штрафы за установку гаджетов на лобовое стекло, если эти устройства не мешают обзору.
Размещение видеорегистратора под зеркалом заднего вида позволит избежать штрафа за нарушение обзора с места водителя. Об этом в разговоре c URA.RU рассказал автоюрист Лев Воропаев. «Если автолюбитель сильно переживает, то видеорегистратор можно повесить под зеркало заднего вида, и тогда обзор не будет ограничен. Если переживает насчет телефона, то его можно повесить в районе воздуховода. Но с большой долей вероятности никто не будет придираться и наказывать людей. При подаче жалобы насчет видеорегистратора решение будет отменено», — сказал Лев Воропаев. При этом, отметил автоюрист, эта норма уже существовала и ранее. «Эта норма слово в слово существовала 20 лет. Сколько я работаю, ни одного штрафа не видел. Хотя формально можно под него подвести за размещение видеорегистратора на лобовом стекле. Я не думаю, что водителям стоит сильно переживать по поводу размещения видеорегистраторов на лобовом стекле, как и о том, что кто-то будет выписывать штрафы за это», — добавил эксперт. В России вступило в силу постановление правительства, согласно которому установка гаджета на лобовое стекло автомобиля будет наказываться штрафом. При этом в МВД разъяснили, что с автовладельцев не будут взиматься штрафы за установку гаджетов на лобовое стекло, если эти устройства не мешают обзору.