02 сентября 2023
01 сентября 2023

В Тобольск приедет «Поезд Победы» с десятью тематическими вагонами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, награда, вов, орден красной звезды, крупным планом
В поезде организуют иммерсивную выставку о событиях ВОВ Фото:

В Тобольск (Тюменская область) приедет «Поезд Победы». В десяти вагонах будет организована иммерсивная выставка, посвященная событиям Великой Отечественной войны. Об этом сообщил информационный центр правительства региона.

«В Тобольск приедет „Поезд Победы“. Это первая в мире иммерсивная выставка о событиях ВОВ, размещенная в движущемся поезде. В его составе — 10 тематических вагонов: окоп, концлагерь, санитарный вагон, блокада Ленинграда и другие. В 2023 году проект дополнен рассказом о трех военных трибуналах над нацистами», — написал информационный центр в telegram-канале.

По его словам, передвижная экспозиция будет работать в Тобольске с 5 по 7 сентября. В это время на вокзале разместят исторические фотографии первой столицы Сибири в годы ВОВ, а также портреты солдат из Тобольска и Тобольского района. Там же будет представлена экспозиция «Надежный тыл» с участием родных бойцов, которые сейчас защищают Родину в зоне проведения специальной военной операции.

Регистрация для посещения откроется 4 сентября. Доступен виртуальный тур на сайте поездпобеды.рф.

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В Тобольск (Тюменская область) приедет «Поезд Победы». В десяти вагонах будет организована иммерсивная выставка, посвященная событиям Великой Отечественной войны. Об этом сообщил информационный центр правительства региона. «В Тобольск приедет „Поезд Победы“. Это первая в мире иммерсивная выставка о событиях ВОВ, размещенная в движущемся поезде. В его составе — 10 тематических вагонов: окоп, концлагерь, санитарный вагон, блокада Ленинграда и другие. В 2023 году проект дополнен рассказом о трех военных трибуналах над нацистами», — написал информационный центр в telegram-канале. По его словам, передвижная экспозиция будет работать в Тобольске с 5 по 7 сентября. В это время на вокзале разместят исторические фотографии первой столицы Сибири в годы ВОВ, а также портреты солдат из Тобольска и Тобольского района. Там же будет представлена экспозиция «Надежный тыл» с участием родных бойцов, которые сейчас защищают Родину в зоне проведения специальной военной операции. Регистрация для посещения откроется 4 сентября. Доступен виртуальный тур на сайте поездпобеды.рф.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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