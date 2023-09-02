В Тобольск приедет «Поезд Победы» с десятью тематическими вагонами. Фото

03 сентября 2023 в 10:20 Размер текста - 17 +

В поезде организуют иммерсивную выставку о событиях ВОВ Фото: Илья Московец © URA.RU В Тобольск (Тюменская область) приедет «Поезд Победы». В десяти вагонах будет организована иммерсивная выставка, посвященная событиям Великой Отечественной войны. Об этом сообщил информационный центр правительства региона. «В Тобольск приедет „Поезд Победы“. Это первая в мире иммерсивная выставка о событиях ВОВ, размещенная в движущемся поезде. В его составе — 10 тематических вагонов: окоп, концлагерь, санитарный вагон, блокада Ленинграда и другие. В 2023 году проект дополнен рассказом о трех военных трибуналах над нацистами», — написал информационный центр в telegram-канале. По его словам, передвижная экспозиция будет работать в Тобольске с 5 по 7 сентября. В это время на вокзале разместят исторические фотографии первой столицы Сибири в годы ВОВ, а также портреты солдат из Тобольска и Тобольского района. Там же будет представлена экспозиция «Надежный тыл» с участием родных бойцов, которые сейчас защищают Родину в зоне проведения специальной военной операции. Регистрация для посещения откроется 4 сентября. Доступен виртуальный тур на сайте поездпобеды.рф.

В Тобольск (Тюменская область) приедет «Поезд Победы». В десяти вагонах будет организована иммерсивная выставка, посвященная событиям Великой Отечественной войны. Об этом сообщил информационный центр правительства региона. «В Тобольск приедет „Поезд Победы“. Это первая в мире иммерсивная выставка о событиях ВОВ, размещенная в движущемся поезде. В его составе — 10 тематических вагонов: окоп, концлагерь, санитарный вагон, блокада Ленинграда и другие. В 2023 году проект дополнен рассказом о трех военных трибуналах над нацистами», — написал информационный центр в telegram-канале. По его словам, передвижная экспозиция будет работать в Тобольске с 5 по 7 сентября. В это время на вокзале разместят исторические фотографии первой столицы Сибири в годы ВОВ, а также портреты солдат из Тобольска и Тобольского района. Там же будет представлена экспозиция «Надежный тыл» с участием родных бойцов, которые сейчас защищают Родину в зоне проведения специальной военной операции. Регистрация для посещения откроется 4 сентября. Доступен виртуальный тур на сайте поездпобеды.рф.