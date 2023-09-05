112: в Москву летит пассажирский самолет со сломанным двигателем

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Самолет готовится к аварийной посадке из-за проблем с двигателем Фото:

В московском аэропорту Шереметьево готовится к аварийной посадке пассажирский самолет, который вылетел со сломанным двигателем. Об этом сообщает telegram-канал 112.

«В аэропорту Шереметьево готовится к аварийной посадке пассажирский самолет Airbus А320. <…> Предварительная причина — проблема одного из двигателей», — передают авторы канала. На место уже выехали экстренные службы.

Обновлено 15:28:

Пассажирский Airbus «Аэрофлота» экстренно сел в «Шереметьево» из-за проблем с двигателем. Об этом сообщают экстренные службы, передает РИА Новости.

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В московском аэропорту Шереметьево готовится к аварийной посадке пассажирский самолет, который вылетел со сломанным двигателем. Об этом сообщает telegram-канал 112. «В аэропорту Шереметьево готовится к аварийной посадке пассажирский самолет Airbus А320. <…> Предварительная причина — проблема одного из двигателей», — передают авторы канала. На место уже выехали экстренные службы. Обновлено 15:28: Пассажирский Airbus «Аэрофлота» экстренно сел в «Шереметьево» из-за проблем с двигателем. Об этом сообщают экстренные службы, передает РИА Новости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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