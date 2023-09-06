ООН назвала лето 2023 года самым жарким за всю историю наблюдений

Гутерреш отметил быстрое изменение климата
Лето в 2023 году стало самым жарким за всю историю наблюдений. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш. По его словам, необходимо усилить действия по борьбе с изменениями климата.
«Наша планета только что перенесла сезон кипения — самое жаркое лето за всю историю наблюдений. Начался климатический кризис», — заявил Гутерреш, передает РИА Новости.
По его словам, чтобы избежать худшего сценария, лидеры стран уже сейчас должны активизировать борьбу с изменениями климата. Гутерреш отметил, что погода меняется гораздо быстрее, чем человечество может с этим справиться.
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