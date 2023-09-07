Кандидат в депутаты гордумы Екатеринбурга Анна Гурарий (округ №9) — новый публичный представитель УрФУ — помогла предотвратить конфликт между жильцами нескольких домов на улице Академическая и корпорацией «Атомстройкомплекс», которая рядом возводит ЖК Discovery Residence. Об итогах спора, длившегося несколько недель, URA.RU рассказала сама Гурарий.
По ее словам, в конце июня на встрече с жильцами дома на ул. Академическая, 4 ей пожаловались на шум от строительных работ, ливневую канализацию нового ЖК, которая создает угрозу подтопления двора и фундамента хрущевки, и разрушение подъездов из-за установки свай. Через несколько дней горожане собрали более сотни подписей — неудобства, поскольку застройка комплексная, испытывает весь квартал.
«Меня попросили помочь выйти на застройщика. В этом мне помог замглавы города Рустам Галямов, застройщик оперативно вышел на контакт. И, что хотелось бы подчеркнуть, продемонстрировал готовность к диалогу с жителями пятиэтажки — прошло сразу несколько встреч», — поделилась Гурарий.
Финальная встреча состоялась 31 августа. Стороны обговорили сроки, в которые «Атом» отремонтирует подъезд пятиэтажки и благоустроит двор. Кроме того, среди договоренностей — установка шлагбаума на въезде во двор и увеличение пространства между ЖК и домом на ул. Академической, 4. «Радует, что обращения жителей были услышаны», — сказала Гурарий. В УрФУ она возглавляет департамент политологии и социологии гуманитарного института.
Стройплощадка примыкает к дому
Фото предоставлено Анной Гурарий
Такую картину горожане наблюдали у себя под окнами
Фото предоставлено Анной Гурарий
Строительные работы привели к разрушениям в одном из подъездов
Фото предоставлено Анной Гурарий
«Атом» после вмешательства Гурарий взял на себя обязательства по восстановлению
Кандидат в депутаты гордумы Екатеринбурга Анна Гурарий (округ №9) — новый публичный представитель УрФУ — помогла предотвратить конфликт между жильцами нескольких домов на улице Академическая и корпорацией «Атомстройкомплекс», которая рядом возводит ЖК Discovery Residence. Об итогах спора, длившегося несколько недель, URA.RU рассказала сама Гурарий. По ее словам, в конце июня на встрече с жильцами дома на ул. Академическая, 4 ей пожаловались на шум от строительных работ, ливневую канализацию нового ЖК, которая создает угрозу подтопления двора и фундамента хрущевки, и разрушение подъездов из-за установки свай. Через несколько дней горожане собрали более сотни подписей — неудобства, поскольку застройка комплексная, испытывает весь квартал. «Меня попросили помочь выйти на застройщика. В этом мне помог замглавы города Рустам Галямов, застройщик оперативно вышел на контакт. И, что хотелось бы подчеркнуть, продемонстрировал готовность к диалогу с жителями пятиэтажки — прошло сразу несколько встреч», — поделилась Гурарий. Финальная встреча состоялась 31 августа. Стороны обговорили сроки, в которые «Атом» отремонтирует подъезд пятиэтажки и благоустроит двор. Кроме того, среди договоренностей — установка шлагбаума на въезде во двор и увеличение пространства между ЖК и домом на ул. Академической, 4. «Радует, что обращения жителей были услышаны», — сказала Гурарий. В УрФУ она возглавляет департамент политологии и социологии гуманитарного института.