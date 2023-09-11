Экс-директор пермской школы №81 рассказала об анонимных жалобах перед увольнением с поста

Причиной увольнения экс-директора пермской школы №81 стала жалоба

12 сентября 2023 в 08:49 Размер текста - 17 +

Светлана Козырева не намерена возвращаться в школу, из которой ушла Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Причиной увольнения экс-директора школы №81 в Перми Светланы Козыревой послужили анонимные жалобы педагогов на своего руководителя мэру. Об этом Козырева рассказала корреспонденту URA.RU. Педагог объяснила, что с момента своего прихода в школу в 2020 году так и не смогла найти общий язык с «двумя-тремя учителями». «За неделю до конца учебного года главе города на меня поступила анонимная жалоба. Ее содержимое в департаменте образования администрации Перми мне не раскрыли. После жалобы департамент провел в школе очень серьезную проверку, при этом не попытался вникнуть в проблему школы, не помог мне справиться и прекратить действия анонимщиков», — пояснила Козырева. Учительница также отметила, что пыталась наладить отношения с коллегами, но ими двигали личные амбиции и нежелание идти навстречу руководству школы. «Я прекрасно знала о ситуации в 81-й школе, когда шла на пост директора, поскольку до того 9 лет работала директором городского психологического центра. Но, думала, что хороший психолог и с помощью гуманного подхода, доброты, знания особенности людей, смогу покончить с жалобами, недовольством и склоками в педколлективе. А оказалось, что все не так», — объяснила педагог. При этом, по словам Козыревой, большинство учителей относились к ней уважительно, никаких конфликтов с ними у руководителя школы в не было. Экс-директор школы №81 заявила, что не планирует возвращаться в образовательное учреждение, поскольку занимается сразу несколькими социальными проектами: помогает онкобольным и создает реабилитационный театр совместно с коллегами из Мариуполя. Также педагог посетит Северодонецк, где собирается делиться опытом в сфере образования с коллегами. URA.RU ранее рассказывало, что Козырева, а также несколько учителей, которые поддерживали директора, уволились из школы №81. Педагоги на условиях анонимности рассказали агентству, что увольнению предшествовала ситуация, которая сложилась в педколлективе. По словам учителей, директор «сталкивала их лбами» друг с другом. Источник в мэрии Перми, знакомый с ситуацией, отметил, что поводом для ухода педагогов из школы послужил межличностный конфликт». Официально в администрации города ситуацию не комментировали. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Причиной увольнения экс-директора школы №81 в Перми Светланы Козыревой послужили анонимные жалобы педагогов на своего руководителя мэру. Об этом Козырева рассказала корреспонденту URA.RU. Педагог объяснила, что с момента своего прихода в школу в 2020 году так и не смогла найти общий язык с «двумя-тремя учителями». «За неделю до конца учебного года главе города на меня поступила анонимная жалоба. Ее содержимое в департаменте образования администрации Перми мне не раскрыли. После жалобы департамент провел в школе очень серьезную проверку, при этом не попытался вникнуть в проблему школы, не помог мне справиться и прекратить действия анонимщиков», — пояснила Козырева. Учительница также отметила, что пыталась наладить отношения с коллегами, но ими двигали личные амбиции и нежелание идти навстречу руководству школы. «Я прекрасно знала о ситуации в 81-й школе, когда шла на пост директора, поскольку до того 9 лет работала директором городского психологического центра. Но, думала, что хороший психолог и с помощью гуманного подхода, доброты, знания особенности людей, смогу покончить с жалобами, недовольством и склоками в педколлективе. А оказалось, что все не так», — объяснила педагог. При этом, по словам Козыревой, большинство учителей относились к ней уважительно, никаких конфликтов с ними у руководителя школы в не было. Экс-директор школы №81 заявила, что не планирует возвращаться в образовательное учреждение, поскольку занимается сразу несколькими социальными проектами: помогает онкобольным и создает реабилитационный театр совместно с коллегами из Мариуполя. Также педагог посетит Северодонецк, где собирается делиться опытом в сфере образования с коллегами. URA.RU ранее рассказывало, что Козырева, а также несколько учителей, которые поддерживали директора, уволились из школы №81. Педагоги на условиях анонимности рассказали агентству, что увольнению предшествовала ситуация, которая сложилась в педколлективе. По словам учителей, директор «сталкивала их лбами» друг с другом. Источник в мэрии Перми, знакомый с ситуацией, отметил, что поводом для ухода педагогов из школы послужил межличностный конфликт». Официально в администрации города ситуацию не комментировали.