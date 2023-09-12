Во Франции возмутились угрозе Зеленского о бунте беженцев в Европе

Политик Филиппо удивился угрозам Зеленского бунтами украинцев в Европе
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Заявление Владимира Зеленского (на фото) возмутили Флориана Филиппо Фото:

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо удивился, что украинский лидер Владимир Зеленский шантажирует Европу терактами. Ранее президент пригрозил европейцам бунтами в случае отказа от поддержки его страны. Так политик отреагировал на

«Угрозы терактов?!» — возмущенно задался вопросом Флориан Филиппо в своем X-аккаунте (ранее Twitter). По его словам, нельзя предсказать, как миллионы украинских беженцев отреагируют на новость о прекращении финансирования своей страны.

Ранее Зеленский дал интервью изданию The Economist. В нем он заявил, что украинцы начнут бунтовать в Европе, Если Запад перестанет финансировать Киев, передает MK.RU. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что слова украинского лидера доказывают «нацистскую сущность» киевского режима, пишет телеканал 360.

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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо удивился, что украинский лидер Владимир Зеленский шантажирует Европу терактами. Ранее президент пригрозил европейцам бунтами в случае отказа от поддержки его страны. Так политик отреагировал на «Угрозы терактов?!» — возмущенно задался вопросом Флориан Филиппо в своем X-аккаунте (ранее Twitter). По его словам, нельзя предсказать, как миллионы украинских беженцев отреагируют на новость о прекращении финансирования своей страны. Ранее Зеленский дал интервью изданию The Economist. В нем он заявил, что украинцы начнут бунтовать в Европе, Если Запад перестанет финансировать Киев, передает MK.RU. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что слова украинского лидера доказывают «нацистскую сущность» киевского режима, пишет телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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