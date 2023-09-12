Во Франции возмутились угрозе Зеленского о бунте беженцев в Европе Политик Филиппо удивился угрозам Зеленского бунтами украинцев в Европе 12 сентября 2023 в 16:58 Размер текста - 17 + Заявление Владимира Зеленского (на фото) возмутили Флориана Филиппо Фото: Официальный сайт президента Украины Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо удивился, что украинский лидер Владимир Зеленский шантажирует Европу терактами. Ранее президент пригрозил европейцам бунтами в случае отказа от поддержки его страны. Так политик отреагировал на «Угрозы терактов?!» — возмущенно задался вопросом Флориан Филиппо в своем X-аккаунте (ранее Twitter). По его словам, нельзя предсказать, как миллионы украинских беженцев отреагируют на новость о прекращении финансирования своей страны. Ранее Зеленский дал интервью изданию The Economist. В нем он заявил, что украинцы начнут бунтовать в Европе, Если Запад перестанет финансировать Киев, передает MK.RU . Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что слова украинского лидера доказывают «нацистскую сущность» киевского режима, пишет телеканал 360. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо удивился, что украинский лидер Владимир Зеленский шантажирует Европу терактами. Ранее президент пригрозил европейцам бунтами в случае отказа от поддержки его страны. Так политик отреагировал на «Угрозы терактов?!» — возмущенно задался вопросом Флориан Филиппо в своем X-аккаунте (ранее Twitter). По его словам, нельзя предсказать, как миллионы украинских беженцев отреагируют на новость о прекращении финансирования своей страны. Ранее Зеленский дал интервью изданию The Economist. В нем он заявил, что украинцы начнут бунтовать в Европе, Если Запад перестанет финансировать Киев, передает MK.RU. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что слова украинского лидера доказывают «нацистскую сущность» киевского режима, пишет телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям