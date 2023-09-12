Чубайса попросили прокомментировать слова Путина о его работе в Роснано

Чубайс отказался комментировать слова Путина о его работе в «Роснано»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гайдаровский форум - 2019. День второй. Москва, чубайс анатолий, портрет
Анатолий Чубайс (на фото) не захотел комментировать слова Владимира Путина о нем Фото:

Бывший глава компании «Роснано» Анатолий Чубайс отказался комментировать слова президента РФ Владимира Путина о том, что его деятельность во главе корпорации «не удалась» с финансовой точки зрения. Об этом Чубайс заявил в разговоре с прессой.

«Я бы не хотел комментировать ничего из сказанного», — заявил Анатолий Чубайс. Его слова приводит ТАСС.

Ранее Путин во время Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что в структуре нанотехнологий, которую возглавлял Чубайс, образовалась «большая финансовая дыра». Также российский лидер допустил, что экс-глава «Роснано» «прячется» за границей из-за опасения уголовных дел в его адрес, передает деловое издание «Взгляд».

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший глава компании «Роснано» Анатолий Чубайс отказался комментировать слова президента РФ Владимира Путина о том, что его деятельность во главе корпорации «не удалась» с финансовой точки зрения. Об этом Чубайс заявил в разговоре с прессой. «Я бы не хотел комментировать ничего из сказанного», — заявил Анатолий Чубайс. Его слова приводит ТАСС. Ранее Путин во время Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что в структуре нанотехнологий, которую возглавлял Чубайс, образовалась «большая финансовая дыра». Также российский лидер допустил, что экс-глава «Роснано» «прячется» за границей из-за опасения уголовных дел в его адрес, передает деловое издание «Взгляд».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...