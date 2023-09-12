Чубайса попросили прокомментировать слова Путина о его работе в Роснано

Бывший глава компании «Роснано» Анатолий Чубайс отказался комментировать слова президента РФ Владимира Путина о том, что его деятельность во главе корпорации «не удалась» с финансовой точки зрения. Об этом Чубайс заявил в разговоре с прессой.
«Я бы не хотел комментировать ничего из сказанного», — заявил Анатолий Чубайс. Его слова приводит ТАСС.
Ранее Путин во время Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что в структуре нанотехнологий, которую возглавлял Чубайс, образовалась «большая финансовая дыра». Также российский лидер допустил, что экс-глава «Роснано» «прячется» за границей из-за опасения уголовных дел в его адрес, передает деловое издание «Взгляд».
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