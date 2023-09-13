13 сентября 2023

В Сургуте байкеры устроят охоту на северное сияние. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Северное сияние. Ямал. Салехард. 15 сентября 2017 г, арктика, город салехард, северное сияние, ямал
Байкеры поедут охотиться на северное сияние в Сургуте Фото:

Байкеры из ХМАО устроят охоту на северное сияние, чтобы запечатлеть редкое природное явление. Об этом URA.RU сообщил представитель местного мотоклуба.

«Поедем охотиться на северное сияние. Поедем, ориентировочно, в сторону гостиницы „Беркут“. Соберемся сегодня вечером на „Ленте“», — рассказал байкер.

Накануне членам местных мотоклубов уже удалось сфотографировать северное сияние. Его заметили в небе над Сургутом.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО жители сразу нескольких городов увидели полярное сияние. Очевидцы из Сургута, Радужного и Нефтеюганска поделились фотографиями уникального природного явления в соцсетях.

Байкеры запечатлели северное сияние в Сургуте
Байкеры запечатлели северное сияние в Сургуте
Фото:

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Байкеры из ХМАО устроят охоту на северное сияние, чтобы запечатлеть редкое природное явление. Об этом URA.RU сообщил представитель местного мотоклуба. «Поедем охотиться на северное сияние. Поедем, ориентировочно, в сторону гостиницы „Беркут“. Соберемся сегодня вечером на „Ленте“», — рассказал байкер. Накануне членам местных мотоклубов уже удалось сфотографировать северное сияние. Его заметили в небе над Сургутом. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО жители сразу нескольких городов увидели полярное сияние. Очевидцы из Сургута, Радужного и Нефтеюганска поделились фотографиями уникального природного явления в соцсетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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