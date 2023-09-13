Байкеры поедут охотиться на северное сияние в Сургуте
Байкеры из ХМАО устроят охоту на северное сияние, чтобы запечатлеть редкое природное явление. Об этом URA.RU сообщил представитель местного мотоклуба.
«Поедем охотиться на северное сияние. Поедем, ориентировочно, в сторону гостиницы „Беркут“. Соберемся сегодня вечером на „Ленте“», — рассказал байкер.
Накануне членам местных мотоклубов уже удалось сфотографировать северное сияние. Его заметили в небе над Сургутом.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО жители сразу нескольких городов увидели полярное сияние. Очевидцы из Сургута, Радужного и Нефтеюганска поделились фотографиями уникального природного явления в соцсетях.
Байкеры запечатлели северное сияние в Сургуте
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