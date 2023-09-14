В Тракторозаводском районе Челябинска временно отменят троллейбус

15 сентября 2023 в 13:21 Размер текста - 17 +

В Челябинске рейс троллейбуса № 6 отменят из-за ремонта проспекта Ленина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тракторозаводском районе Челябинска с 18 сентября до 5 часов 9 октября из-за ремонта проспекта Ленина временно отменят троллейбусный маршрут №6. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика. «Временно отменяется троллейбус 6 „ЧТЗ — Первоозерный“. С 18 сентября до 5 часов 9 октября не будет ходить троллейбус № 6 из-за ремонта проспекта Ленина от Героев Танкограда до улицы Линейной», — рассказали в пресс-службе. Челябинцам в вышеуказанное время рекомендуют использовать альтернативные виды транспорта. Можно пересесть на автобусы 21с, 34, 55с. Также перевозчик рекомендует пользоваться автобусом 2, трамваем 15 с пересадкой на остановке «Театр ЧТЗ» на троллейбус 19.

В Тракторозаводском районе Челябинска с 18 сентября до 5 часов 9 октября из-за ремонта проспекта Ленина временно отменят троллейбусный маршрут №6. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика. «Временно отменяется троллейбус 6 „ЧТЗ — Первоозерный“. С 18 сентября до 5 часов 9 октября не будет ходить троллейбус № 6 из-за ремонта проспекта Ленина от Героев Танкограда до улицы Линейной», — рассказали в пресс-службе. Челябинцам в вышеуказанное время рекомендуют использовать альтернативные виды транспорта. Можно пересесть на автобусы 21с, 34, 55с. Также перевозчик рекомендует пользоваться автобусом 2, трамваем 15 с пересадкой на остановке «Театр ЧТЗ» на троллейбус 19.