14 сентября 2023

В Тракторозаводском районе Челябинска временно отменят троллейбус

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской пассажирский транспорт. Челябинск, троллейбус, пассажирский транспорт
В Челябинске рейс троллейбуса № 6 отменят из-за ремонта проспекта Ленина Фото:

В Тракторозаводском районе Челябинска с 18 сентября до 5 часов 9 октября из-за ремонта проспекта Ленина временно отменят троллейбусный маршрут №6. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Временно отменяется троллейбус 6 „ЧТЗ — Первоозерный“. С 18 сентября до 5 часов 9 октября не будет ходить троллейбус № 6 из-за ремонта проспекта Ленина от Героев Танкограда до улицы Линейной», — рассказали в пресс-службе.

Челябинцам в вышеуказанное время рекомендуют использовать альтернативные виды транспорта. Можно пересесть на автобусы 21с, 34, 55с. Также перевозчик рекомендует пользоваться автобусом 2, трамваем 15 с пересадкой на остановке «Театр ЧТЗ» на троллейбус 19.

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В Тракторозаводском районе Челябинска с 18 сентября до 5 часов 9 октября из-за ремонта проспекта Ленина временно отменят троллейбусный маршрут №6. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика. «Временно отменяется троллейбус 6 „ЧТЗ — Первоозерный“. С 18 сентября до 5 часов 9 октября не будет ходить троллейбус № 6 из-за ремонта проспекта Ленина от Героев Танкограда до улицы Линейной», — рассказали в пресс-службе. Челябинцам в вышеуказанное время рекомендуют использовать альтернативные виды транспорта. Можно пересесть на автобусы 21с, 34, 55с. Также перевозчик рекомендует пользоваться автобусом 2, трамваем 15 с пересадкой на остановке «Театр ЧТЗ» на троллейбус 19.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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