В Екатеринбурге стартовал международный кинофестиваль «Одна шестая». Видео 16 сентября 2023 в 21:23 Размер текста - 17 + Фестиваль проходит с 15 по 20 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге открылся II Международный кинофестиваль дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая». Об этом рассказали в пресс-службе фестиваля. «В рамках конкурсной программы покажут около 50 игровых и документальных фильмов. Будут представлены ленты режиссеров из Австрии, Шри-Ланки, Хорватии, Китая. Ожидается много деятелей киноискусства и актеров», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Одной шестой». Открывал фестиваль кинорежиссер и президент фестиваля Евгений Григорьев. На красной дорожке были замечены актрисы Светлана Камынина («Интерны»), Олеся Грибок («Оттепель»), Милена Нестерова («След»), актер Артур Сопельник («Кадетство», «Физрук»), режиссер фильма «Ада» Станислав Светлов. Фестивалю оказывает поддержку Свердловская киностудия при поддержке федерального и регионального минкультов. «Одна шестая» проходит с 15 по 20 сентября и откроется показом фильма «Папаша в бегах» режиссера Алексея Южакова. В Екатеринбурге открылся II Международный кинофестиваль дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая». Об этом рассказали в пресс-службе фестиваля. «В рамках конкурсной программы покажут около 50 игровых и документальных фильмов. Будут представлены ленты режиссеров из Австрии, Шри-Ланки, Хорватии, Китая. Ожидается много деятелей киноискусства и актеров», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Одной шестой». Открывал фестиваль кинорежиссер и президент фестиваля Евгений Григорьев. На красной дорожке были замечены актрисы Светлана Камынина («Интерны»), Олеся Грибок («Оттепель»), Милена Нестерова («След»), актер Артур Сопельник («Кадетство», «Физрук»), режиссер фильма «Ада» Станислав Светлов. Фестивалю оказывает поддержку Свердловская киностудия при поддержке федерального и регионального минкультов. «Одна шестая» проходит с 15 по 20 сентября и откроется показом фильма «Папаша в бегах» режиссера Алексея Южакова. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям