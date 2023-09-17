17 сентября 2023

СК раскрыл дело об убийстве московского бизнесмена спустя 23 года

СК РФ: бизнесмена Кантемирова убили из-за денежных обязательств
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Москвы. Москва, следственный комитет, ск, спецтранспорт
Следственный комитет раскрыл давнее убийство предпринимателя из Москвы Фото:

Следственный комитет раскрыл убийство московского бизнесмена Альберта Кантемирова, которое произошло 23 года назад. Об этом рассказала следователь по особо важным делам СУ СК РФ по Москве, майор юстиции Мария Иткина.

«Преступление было совершено 3 августа 2000 года в Митино. Там в легковушке находились Альберт Кантемиров, его брат и друг. Из автомобиля вышли двое злоумышленников и открыли стрельбу по машине потерпевших», — передают «Известия» слова следователя Иткиной. Преступники целились по Кантемирову и с первого выстрело им удалось его убить. Он успел лишь выползти из машины и уйти на некоторое расстояние, однако позже погиб. Брат и друг погибшего успели сбежать.

Иткина добавила, что в деле двое обвиняемых, которые уже арестованы. Оказалось, что один из преступников стрелял из оружий «с двух рук», а второй — из одного ствола. Был со стороны обвиняемых и еще один участник событий — организатор, который наблюдал за расправой со стороны. Бизнесмена Кантемирова убили из-за денежных обязательств между ним и одним из обвиняемых.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следственный комитет раскрыл убийство московского бизнесмена Альберта Кантемирова, которое произошло 23 года назад. Об этом рассказала следователь по особо важным делам СУ СК РФ по Москве, майор юстиции Мария Иткина. «Преступление было совершено 3 августа 2000 года в Митино. Там в легковушке находились Альберт Кантемиров, его брат и друг. Из автомобиля вышли двое злоумышленников и открыли стрельбу по машине потерпевших», — передают «Известия» слова следователя Иткиной. Преступники целились по Кантемирову и с первого выстрело им удалось его убить. Он успел лишь выползти из машины и уйти на некоторое расстояние, однако позже погиб. Брат и друг погибшего успели сбежать. Иткина добавила, что в деле двое обвиняемых, которые уже арестованы. Оказалось, что один из преступников стрелял из оружий «с двух рук», а второй — из одного ствола. Был со стороны обвиняемых и еще один участник событий — организатор, который наблюдал за расправой со стороны. Бизнесмена Кантемирова убили из-за денежных обязательств между ним и одним из обвиняемых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...