СК раскрыл дело об убийстве московского бизнесмена спустя 23 года

СК РФ: бизнесмена Кантемирова убили из-за денежных обязательств

18 сентября 2023 в 03:50 Размер текста - 17 +

Следственный комитет раскрыл давнее убийство предпринимателя из Москвы Фото: Георгий Бергал © URA.RU Следственный комитет раскрыл убийство московского бизнесмена Альберта Кантемирова, которое произошло 23 года назад. Об этом рассказала следователь по особо важным делам СУ СК РФ по Москве, майор юстиции Мария Иткина. «Преступление было совершено 3 августа 2000 года в Митино. Там в легковушке находились Альберт Кантемиров, его брат и друг. Из автомобиля вышли двое злоумышленников и открыли стрельбу по машине потерпевших», — передают «Известия» слова следователя Иткиной. Преступники целились по Кантемирову и с первого выстрело им удалось его убить. Он успел лишь выползти из машины и уйти на некоторое расстояние, однако позже погиб. Брат и друг погибшего успели сбежать. Иткина добавила, что в деле двое обвиняемых, которые уже арестованы. Оказалось, что один из преступников стрелял из оружий «с двух рук», а второй — из одного ствола. Был со стороны обвиняемых и еще один участник событий — организатор, который наблюдал за расправой со стороны. Бизнесмена Кантемирова убили из-за денежных обязательств между ним и одним из обвиняемых.

Следственный комитет раскрыл убийство московского бизнесмена Альберта Кантемирова, которое произошло 23 года назад. Об этом рассказала следователь по особо важным делам СУ СК РФ по Москве, майор юстиции Мария Иткина. «Преступление было совершено 3 августа 2000 года в Митино. Там в легковушке находились Альберт Кантемиров, его брат и друг. Из автомобиля вышли двое злоумышленников и открыли стрельбу по машине потерпевших», — передают «Известия» слова следователя Иткиной. Преступники целились по Кантемирову и с первого выстрело им удалось его убить. Он успел лишь выползти из машины и уйти на некоторое расстояние, однако позже погиб. Брат и друг погибшего успели сбежать. Иткина добавила, что в деле двое обвиняемых, которые уже арестованы. Оказалось, что один из преступников стрелял из оружий «с двух рук», а второй — из одного ствола. Был со стороны обвиняемых и еще один участник событий — организатор, который наблюдал за расправой со стороны. Бизнесмена Кантемирова убили из-за денежных обязательств между ним и одним из обвиняемых.