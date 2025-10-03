В результате удара армии России по ресторану «Тбилисо» в городе Балаклея Харьковской области погибли военные инструкторы из стран НАТО. Об этом сообщил координатора харьковского подполья Геннадий Алехин.
«В момент удара в ресторане находились инструкторы НАТО. Среди европейских военнослужащие были офицеры и инструкторы Североатлантического альянса», — заявил Алехин «Российской газете».
Отмечается, что обстрел украинского заведения в Балаклее произошел 1 октября. В «Тбилисо» проходило мероприятие с участием большого количества украинских и западных военных. При ударе было ликвидировано как минимум 50 человек.
Во время пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин рассказал, что против нашей страны воюют все страны НАТО. По словам российского лидера страны альянса оказывают всестороннюю поддержку ВСУ.
