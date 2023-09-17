Свердловчанин поймал 20-килограммового сазана. Фото

18 сентября 2023 в 05:08 Размер текста - 17 +

Вес сазана составил 20 килограммов (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Житель Алапаевска (Свердловская область) Глеб Солонинин поймал в реке Протока 20-килограммового сазана. Об этом сообщили в соцсети. «Борьба с сазаном длилась 10 минут. После утомительного сопротивления рыба сдалась, благо отец и брат были рядом, помогли вытащить при помощи подсачника», — передает слова Глеба Солонинина telegram-канал «Алапаевск онлайн». Длина сазана составила 102 сантиметра. Рыбалов отметил, что поймать добычу удалось на обычную удочку. Ранее екатеринбуржец Алексей Попов поймал на Белоярском водохранилище огромного судака. Вес его составил около пяти килограммов, что является большим размером для этой рыбы. Фото: telegram-канал «Алапаевск онлайн», https://t.me/alapaevskonline Фото: telegram-канал «Алапаевск онлайн», https://t.me/alapaevskonline

Житель Алапаевска (Свердловская область) Глеб Солонинин поймал в реке Протока 20-килограммового сазана. Об этом сообщили в соцсети. «Борьба с сазаном длилась 10 минут. После утомительного сопротивления рыба сдалась, благо отец и брат были рядом, помогли вытащить при помощи подсачника», — передает слова Глеба Солонинина telegram-канал «Алапаевск онлайн». Длина сазана составила 102 сантиметра. Рыбалов отметил, что поймать добычу удалось на обычную удочку. Ранее екатеринбуржец Алексей Попов поймал на Белоярском водохранилище огромного судака. Вес его составил около пяти килограммов, что является большим размером для этой рыбы.