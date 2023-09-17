17 сентября 2023
16 сентября 2023

Свердловчанин поймал 20-килограммового сазана. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Республика Казахстан. архив. Пермь, рыбак, рыба, рыбалка с лодки, рыба сазан
Вес сазана составил 20 килограммов (архивное фото) Фото:

Житель Алапаевска (Свердловская область) Глеб Солонинин поймал в реке Протока 20-килограммового сазана. Об этом сообщили в соцсети.

«Борьба с сазаном длилась 10 минут. После утомительного сопротивления рыба сдалась, благо отец и брат были рядом, помогли вытащить при помощи подсачника», — передает слова Глеба Солонинина telegram-канал «Алапаевск онлайн».

Длина сазана составила 102 сантиметра. Рыбалов отметил, что поймать добычу удалось на обычную удочку.

Ранее екатеринбуржец Алексей Попов поймал на Белоярском водохранилище огромного судака. Вес его составил около пяти килограммов, что является большим размером для этой рыбы.

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Житель Алапаевска (Свердловская область) Глеб Солонинин поймал в реке Протока 20-килограммового сазана. Об этом сообщили в соцсети. «Борьба с сазаном длилась 10 минут. После утомительного сопротивления рыба сдалась, благо отец и брат были рядом, помогли вытащить при помощи подсачника», — передает слова Глеба Солонинина telegram-канал «Алапаевск онлайн». Длина сазана составила 102 сантиметра. Рыбалов отметил, что поймать добычу удалось на обычную удочку. Ранее екатеринбуржец Алексей Попов поймал на Белоярском водохранилище огромного судака. Вес его составил около пяти килограммов, что является большим размером для этой рыбы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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