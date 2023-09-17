17 сентября 2023
16 сентября 2023

В Челябинской области остро не хватает дворников

© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактический рейд ГИБДД. Магнитогорск, мусор, мусоровоз, дворник
Работодатели ищут дворников и не могут их найти Фото:

В Челябинской области нехватка дворников поставила их на вершину рейтинга востребованных специалистов. По данным сервиса HeadHunter, на одну вакансию приходится только 0,4 резюме.

«Рейтинг наиболее дефицитных специальностей на начало сентября в Челябинской области возглавили дворники: на одну вакансию приходится всего 0,4 резюме. Показатель говорит об острой нехватке кадров. Недостает также администраторов магазинов (0,7 резюме на вакансию)», — отметили в HeadHunter.

Предложение со стороны соискателей меньше спроса также по позициям автомойщиков (0,8 резюме на вакансию), уборщиков и врачей (по 0,9 резюме). На рынке есть нехватка токарей, разнорабочих и автослесарей (по одному резюме), сварщиков и слесарей (по 1,1 резюме) и других.

Напряженность труда на рынке растет. Если год назад на каждую вакансию в среднем приходилось по 3,9 резюме, в настоящее время — лишь 2,6. В целом по стране ситуация легче — 3,9 резюме, хотя падение есть и там (год назад приходилось пять резюме).

Директор HeadHunter на Урале Оксана Сидлецкая отметила, что основной причиной нехватки кадров стала низкая рождаемость двадцатилетней давности. В итоге специалисты зафиксировали интенсивное снижение количества сотрудников в возрасте 25-29 лет и острую нехватку персонала 20-24 лет. Особенно сложная ситуация сложилась в сфере рабочего и массового персонала.

Аналитики сервиса поиска работы и сотрудников оценили, что комфортным для рынка показателем будет соотношение 5 — 7,9 резюме на вакансию. Данный уровень обеспечивает нужное количество работы для соискателей и оставляет выбор работодателям. Если значение опускается ниже четырех, это сигнализирует о дефиците кадров.

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В Челябинской области нехватка дворников поставила их на вершину рейтинга востребованных специалистов. По данным сервиса HeadHunter, на одну вакансию приходится только 0,4 резюме. «Рейтинг наиболее дефицитных специальностей на начало сентября в Челябинской области возглавили дворники: на одну вакансию приходится всего 0,4 резюме. Показатель говорит об острой нехватке кадров. Недостает также администраторов магазинов (0,7 резюме на вакансию)», — отметили в HeadHunter. Предложение со стороны соискателей меньше спроса также по позициям автомойщиков (0,8 резюме на вакансию), уборщиков и врачей (по 0,9 резюме). На рынке есть нехватка токарей, разнорабочих и автослесарей (по одному резюме), сварщиков и слесарей (по 1,1 резюме) и других. Напряженность труда на рынке растет. Если год назад на каждую вакансию в среднем приходилось по 3,9 резюме, в настоящее время — лишь 2,6. В целом по стране ситуация легче — 3,9 резюме, хотя падение есть и там (год назад приходилось пять резюме). Директор HeadHunter на Урале Оксана Сидлецкая отметила, что основной причиной нехватки кадров стала низкая рождаемость двадцатилетней давности. В итоге специалисты зафиксировали интенсивное снижение количества сотрудников в возрасте 25-29 лет и острую нехватку персонала 20-24 лет. Особенно сложная ситуация сложилась в сфере рабочего и массового персонала. Аналитики сервиса поиска работы и сотрудников оценили, что комфортным для рынка показателем будет соотношение 5 — 7,9 резюме на вакансию. Данный уровень обеспечивает нужное количество работы для соискателей и оставляет выбор работодателям. Если значение опускается ниже четырех, это сигнализирует о дефиците кадров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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