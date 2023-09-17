В Челябинской области остро не хватает дворников

Работодатели ищут дворников и не могут их найти Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области нехватка дворников поставила их на вершину рейтинга востребованных специалистов. По данным сервиса HeadHunter, на одну вакансию приходится только 0,4 резюме.

«Рейтинг наиболее дефицитных специальностей на начало сентября в Челябинской области возглавили дворники: на одну вакансию приходится всего 0,4 резюме. Показатель говорит об острой нехватке кадров. Недостает также администраторов магазинов (0,7 резюме на вакансию)», — отметили в HeadHunter.

Предложение со стороны соискателей меньше спроса также по позициям автомойщиков (0,8 резюме на вакансию), уборщиков и врачей (по 0,9 резюме). На рынке есть нехватка токарей, разнорабочих и автослесарей (по одному резюме), сварщиков и слесарей (по 1,1 резюме) и других.

Напряженность труда на рынке растет. Если год назад на каждую вакансию в среднем приходилось по 3,9 резюме, в настоящее время — лишь 2,6. В целом по стране ситуация легче — 3,9 резюме, хотя падение есть и там (год назад приходилось пять резюме).

Директор HeadHunter на Урале Оксана Сидлецкая отметила, что основной причиной нехватки кадров стала низкая рождаемость двадцатилетней давности. В итоге специалисты зафиксировали интенсивное снижение количества сотрудников в возрасте 25-29 лет и острую нехватку персонала 20-24 лет. Особенно сложная ситуация сложилась в сфере рабочего и массового персонала.

Аналитики сервиса поиска работы и сотрудников оценили, что комфортным для рынка показателем будет соотношение 5 — 7,9 резюме на вакансию. Данный уровень обеспечивает нужное количество работы для соискателей и оставляет выбор работодателям. Если значение опускается ниже четырех, это сигнализирует о дефиците кадров.