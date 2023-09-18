Челябинские рецидивисты отправились в колонию за нападение на подростка

Мужчин приговорили к реальным срокам в колонии строгого режима Фото: Илья Московец © URA.RU

Два рецидивиста из Челябинска получили реальные сроки в колонии строгого режима за нападение на несовершеннолетнего подростка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, каждый их них получил по четыре с лишним года колонии.

«Калининский райсуд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении двух ранее судимых местных жителей. Они признаны виновными по ч.2 ст. 162 УК РФ („Разбой“). Судом виновным назначено наказание в виде четырех лет и четырех лет и трех месяцев лишения свободы с отбыванием наказания обоим в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

Инцидент с нападением произошел в декабре 2022 года. Двое изрядно выпивших мужчин напали на подростка, избили его. После чего потребовали от него отдать телефон и рюкзак с личными вещами.

«Несовершеннолетний, опасаясь за свою жизнь и здоровье, передал подсудимым свое имущество. В результате нападения потерпевшему причинен перелом костей носа», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.