20 сентября 2023

Губернатор Махонин посетил пермский завод, поставляющий оборудование в Африку

© Служба новостей «URA.RU»
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IX съезд врачей Пермского края. Пермь, махонин дмитрий
Махонин поделился планами компании по расширению производства Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил цех пермского предприятия компании «ИНГК». Завод производит газотурбинные электростанции, компрессные установки и другое оборудование взамен импортного и поставляет их в страны Африки, а также в Казахстан и Узбекистан. Об этом и о планах предприятия по расширению производства в своем telegram-канале написал глава региона.

«Искренне радует, когда на месте пустующих заводов вырастают современные производства. Посетил новый цех компании „ИНГК“. Компания более 10 лет производит компрессорные установки, газоперекачивающие агрегаты и газотурбинные электростанции для таких гигантов, как „Газпром“ и „Лукойл“, отправляет продукцию в Казахстан, Узбекистан, страны Африки», — написал Махонин. Импортозамещающее оборудование проектируется и собирается на заводе в Перми.

В компании рассказали о планах по промышленной кооперации с предприятиями региона, расширению производства и освоению новых площадок. Для этого предприятие планирует воспользоваться поддержкой Регионального фонда развития. Также на предприятие активно набирают сотрудников, в планах нанять еще 150 человек и привлечь на практику на завод студентов колледжей и вузов.

В условиях санкционного давления на Россию в стране местные предприятия стали активно заниматься импортозамещением, чтобы восполнить возникший недостаток товаров и оборудования, который поставлялся из-за рубежа. Так, пермское предприятие «Инлайн» начало производство и поставку пробирок для забора крови в российские больницы. Сейчас в медучреждениях еще используются пробирки иностранного производства. Ранее отечественная компания «Фармасинтез» заявляла о планах запустить в Перми производство ветеринарных препаратов.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил цех пермского предприятия компании «ИНГК». Завод производит газотурбинные электростанции, компрессные установки и другое оборудование взамен импортного и поставляет их в страны Африки, а также в Казахстан и Узбекистан. Об этом и о планах предприятия по расширению производства в своем telegram-канале написал глава региона. «Искренне радует, когда на месте пустующих заводов вырастают современные производства. Посетил новый цех компании „ИНГК“. Компания более 10 лет производит компрессорные установки, газоперекачивающие агрегаты и газотурбинные электростанции для таких гигантов, как „Газпром“ и „Лукойл“, отправляет продукцию в Казахстан, Узбекистан, страны Африки», — написал Махонин. Импортозамещающее оборудование проектируется и собирается на заводе в Перми. В компании рассказали о планах по промышленной кооперации с предприятиями региона, расширению производства и освоению новых площадок. Для этого предприятие планирует воспользоваться поддержкой Регионального фонда развития. Также на предприятие активно набирают сотрудников, в планах нанять еще 150 человек и привлечь на практику на завод студентов колледжей и вузов. В условиях санкционного давления на Россию в стране местные предприятия стали активно заниматься импортозамещением, чтобы восполнить возникший недостаток товаров и оборудования, который поставлялся из-за рубежа. Так, пермское предприятие «Инлайн» начало производство и поставку пробирок для забора крови в российские больницы. Сейчас в медучреждениях еще используются пробирки иностранного производства. Ранее отечественная компания «Фармасинтез» заявляла о планах запустить в Перми производство ветеринарных препаратов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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