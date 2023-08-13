13 августа 2023
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Пермская компания намерена обеспечить импортозамещение оборудования для больниц

© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие по выпуску медицинских изделий «Здравмедтех». Свердловская область, Каменск-Уральский, колба, пробирки, колбы, медицинские принадлежности, взятие крови, производство здравмедтех
Пробирки пермского производства заменят импортные (архивное фото) Фото:

Пермская компания «Инплайн» открывает новое производство. На нем будут изготовлять вакуумные пробирки для забора крови. Сейчас в российских больницах используют пробирки иностранного производства, но власти уже поставили цель по импортозамещению этого оборудования, говорят в компании.

«Вакуумные пробирки позволяют безопасно брать пробы венозной крови. На продукцию будет спрос, она включена в план мероприятий по импортозамещению в медицинской промышленности РФ», — цитирует представителей «Инплайн» сайт губернатора и правительства Пермского края.

Чтобы запустить новую производственную линию, ООО «Инплайн» получит льготный заем Фонда развития промышленности России и Регионального ФРП Пермского края. Общий бюджет проекта оценивается в 112 млн рублей, из которых 64,6 млн будут предоставлены федеральным Фондом, а еще 25 млн — региональным. На новом производстве откроют 17 новых рабочих мест.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин ранее отмечал, что пермские компании активно используют механизмы поддержки, которые предлагают фонды развития промышленности. По его словам, только в 2022 году краевой фонд привлек 6,3 млрд рублей льготных средств на реализацию 22 инвестиционных проектов. В минпромторге Пермского края уточняют, что с начала работы регионального Фонда профинансировано 89 проектов предприятий на сумму 18,7 млрд рублей за счет средств Фонда развития промышленности и регионального Фонда.

Компания «Инплайн» производит пластиковую тару для спортивного питания, биологически активных добавок, косметических продуктов, кондитерских изделий и других товаров. На предприятии работают 54 человека.

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Пермская компания «Инплайн» открывает новое производство. На нем будут изготовлять вакуумные пробирки для забора крови. Сейчас в российских больницах используют пробирки иностранного производства, но власти уже поставили цель по импортозамещению этого оборудования, говорят в компании. «Вакуумные пробирки позволяют безопасно брать пробы венозной крови. На продукцию будет спрос, она включена в план мероприятий по импортозамещению в медицинской промышленности РФ», — цитирует представителей «Инплайн» сайт губернатора и правительства Пермского края. Чтобы запустить новую производственную линию, ООО «Инплайн» получит льготный заем Фонда развития промышленности России и Регионального ФРП Пермского края. Общий бюджет проекта оценивается в 112 млн рублей, из которых 64,6 млн будут предоставлены федеральным Фондом, а еще 25 млн — региональным. На новом производстве откроют 17 новых рабочих мест. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин ранее отмечал, что пермские компании активно используют механизмы поддержки, которые предлагают фонды развития промышленности. По его словам, только в 2022 году краевой фонд привлек 6,3 млрд рублей льготных средств на реализацию 22 инвестиционных проектов. В минпромторге Пермского края уточняют, что с начала работы регионального Фонда профинансировано 89 проектов предприятий на сумму 18,7 млрд рублей за счет средств Фонда развития промышленности и регионального Фонда. Компания «Инплайн» производит пластиковую тару для спортивного питания, биологически активных добавок, косметических продуктов, кондитерских изделий и других товаров. На предприятии работают 54 человека.
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© Служба новостей «URA.RU»
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