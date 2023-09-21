В «Уральских авиалиниях» ответили, сколько простоит борт, севший в поле

Борт «Уральских авиалиний», севший в поле под Новосибирском, простоит там несколько месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
«Самолет пока будет оставаться на поле до момента его транспортировки. На это может потребоваться несколько месяцев», — пишет telegram-канал UralAirlines Official. В авиакомпании добавили, что судно будет охраняться.
Лайнер «Уральских авиалиний» 12 сентября сел в поле под Новосибирском из-за отказа гидросистемы. Он летел из Сочи в Омск, на борту находились 159 пассажиров. Во время посадки никто из них и членов экипажа не пострадал. Вся информация о событии собрана — в сюжете URA.RU.
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