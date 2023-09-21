В «Уральских авиалиниях» ответили, сколько простоит борт, севший в поле Севший в поле борт «Уральских авиалиний» простоит там несколько месяцев 22 сентября 2023 в 09:58 Размер текста - 17 + Самолет, севший в поле, будет охраняться (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском Борт «Уральских авиалиний», севший в поле под Новосибирском, простоит там несколько месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании. «Самолет пока будет оставаться на поле до момента его транспортировки. На это может потребоваться несколько месяцев», — пишет telegram-канал UralAirlines Official. В авиакомпании добавили, что судно будет охраняться. Лайнер «Уральских авиалиний» 12 сентября сел в поле под Новосибирском из-за отказа гидросистемы. Он летел из Сочи в Омск, на борту находились 159 пассажиров. Во время посадки никто из них и членов экипажа не пострадал. Вся информация о событии собрана — в сюжете URA.RU. Борт «Уральских авиалиний», севший в поле под Новосибирском, простоит там несколько месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании. «Самолет пока будет оставаться на поле до момента его транспортировки. На это может потребоваться несколько месяцев», — пишет telegram-канал UralAirlines Official. В авиакомпании добавили, что судно будет охраняться. Лайнер «Уральских авиалиний» 12 сентября сел в поле под Новосибирском из-за отказа гидросистемы. Он летел из Сочи в Омск, на борту находились 159 пассажиров. Во время посадки никто из них и членов экипажа не пострадал. Вся информация о событии собрана — в сюжете URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям