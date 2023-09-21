21 сентября 2023

В «Уральских авиалиниях» ответили, сколько простоит борт, севший в поле

Севший в поле борт «Уральских авиалиний» простоит там несколько месяцев
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, уральские авиалинии
Самолет, севший в поле, будет охраняться (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском

Борт «Уральских авиалиний», севший в поле под Новосибирском, простоит там несколько месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Самолет пока будет оставаться на поле до момента его транспортировки. На это может потребоваться несколько месяцев», — пишет telegram-канал UralAirlines Official. В авиакомпании добавили, что судно будет охраняться.

Лайнер «Уральских авиалиний» 12 сентября сел в поле под Новосибирском из-за отказа гидросистемы. Он летел из Сочи в Омск, на борту находились 159 пассажиров. Во время посадки никто из них и членов экипажа не пострадал. Вся информация о событии собрана — в сюжете URA.RU.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Борт «Уральских авиалиний», севший в поле под Новосибирском, простоит там несколько месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании. «Самолет пока будет оставаться на поле до момента его транспортировки. На это может потребоваться несколько месяцев», — пишет telegram-канал UralAirlines Official. В авиакомпании добавили, что судно будет охраняться. Лайнер «Уральских авиалиний» 12 сентября сел в поле под Новосибирском из-за отказа гидросистемы. Он летел из Сочи в Омск, на борту находились 159 пассажиров. Во время посадки никто из них и членов экипажа не пострадал. Вся информация о событии собрана — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...