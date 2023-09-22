Глава ГУР Украины Буданов заявил, что его предки жгли Москву

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, stock, Буданов Кирилл
Кирилл Буданов уверен, что его предки жгли Москву до ее первого упоминания в летописях Фото:

Предки главы ГУР Украины Кирилла Буданова участвовали в сожжении Москвы. Об этом заявил сам Буданов, отметив, что это происходило еще в то время, когда Русь ходила в военные походы в Константинополь (ныне Стамбул).

«Это мы Киевская Русь. Отсюда все ушло. Это наши предки и Москву жгли в свое время. Русь в то время в Константинополь заходила. Нам нужно вернуть свою историю, а она — знаменитая», — заявил Кирилл Буданов, его слова передает Sky News.

Между тем, согласно историческим данным, первые упоминания о Москве появились в летописях в 1147 году, а поход Руси против византийской столицы Константинополя произошел в 860 году. На месте современной Москвы в это время были мелкие поселения, которые сложно назвать городом.

Ранее Буданов заявлял, что Украина не сможет провести парад победы в Москве. Он также заявил, что его страна в скором времени рискует истощить все ресурсы, поэтому Киев надеется на поддержку других стран.

В мае начальник ГУР высказался, что Киев планирует убивать русских во всем мире. Россия резко осудила это заявление, назвав его чудовищным.

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Предки главы ГУР Украины Кирилла Буданова участвовали в сожжении Москвы. Об этом заявил сам Буданов, отметив, что это происходило еще в то время, когда Русь ходила в военные походы в Константинополь (ныне Стамбул). «Это мы Киевская Русь. Отсюда все ушло. Это наши предки и Москву жгли в свое время. Русь в то время в Константинополь заходила. Нам нужно вернуть свою историю, а она — знаменитая», — заявил Кирилл Буданов, его слова передает Sky News. Между тем, согласно историческим данным, первые упоминания о Москве появились в летописях в 1147 году, а поход Руси против византийской столицы Константинополя произошел в 860 году. На месте современной Москвы в это время были мелкие поселения, которые сложно назвать городом. Ранее Буданов заявлял, что Украина не сможет провести парад победы в Москве. Он также заявил, что его страна в скором времени рискует истощить все ресурсы, поэтому Киев надеется на поддержку других стран. В мае начальник ГУР высказался, что Киев планирует убивать русских во всем мире. Россия резко осудила это заявление, назвав его чудовищным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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