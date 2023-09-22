ПВО сбила ракету над крымским городом

Над Бахчисараем сбита ракета, заявил Олег Крючков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская ПВО успешно сбила ракету за городом Бахчисарай в Крыму. Об этом рассказал советник главы Республики Олег Крючков.
«В Бахчисарае все спокойно. За городом силами ПВО сбита ракета», —
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