ПВО сбила ракету над крымским городом

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Над Бахчисараем сбита ракета, заявил Олег Крючков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российская ПВО успешно сбила ракету за городом Бахчисарай в Крыму. Об этом рассказал советник главы Республики Олег Крючков.

«В Бахчисарае все спокойно. За городом силами ПВО сбита ракета», — написал Крючков в своем telegram-канале. Он добавил, что от падения обломков загорелась трава. МЧС в настоящее время занимается ликвидацией пожара, заключил советник главы.

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Российская ПВО успешно сбила ракету за городом Бахчисарай в Крыму. Об этом рассказал советник главы Республики Олег Крючков. «В Бахчисарае все спокойно. За городом силами ПВО сбита ракета», — написал Крючков в своем telegram-канале. Он добавил, что от падения обломков загорелась трава. МЧС в настоящее время занимается ликвидацией пожара, заключил советник главы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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