Со свердловчанина взыскали полмиллиона за разбитый шкаф и диван экс-супруги

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Мужчина выбросил из окна имущество бывшей жены Фото:

Житель Качканара (Свердловская область) выплатит 412 тысяч рублей бывшей супруге за то, что выкинул из окна шкаф и диван, которые та отсудила у него после развода. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Совместно нажитое имущество бывшие супруги делили через суд и в апреле 2021 года по обоюдному согласию заключили мировое соглашение, по которому Елене достались диван, четырехдверный шкаф, матрац из гостевой спальни, модульный набор шкафов из мастерской и холодильник. В назначенный день Елена заказала машину и грузчиков, приехала за вещами, но Анатолий никого не впустил. На следующий день мужчина выбросил со второго этажа своего дома диван, матрац, журнальный столик и шкаф», — рассказали в облсуде.

Женщина обратилась в Качканарский районный суд с иском о возмещении ущерба, его удовлетворили. С бывшего супруга взыскали 352 тысячи рублей в качестве компенсации убытков за разбитое имущество, а также 15 000 рублей в качестве расходов на оплату адвокатов и 68 тысяч за проведение экспертизы. Мужчина подал апелляцию на решение суда, но ее не поддержали.

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Житель Качканара (Свердловская область) выплатит 412 тысяч рублей бывшей супруге за то, что выкинул из окна шкаф и диван, которые та отсудила у него после развода. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Совместно нажитое имущество бывшие супруги делили через суд и в апреле 2021 года по обоюдному согласию заключили мировое соглашение, по которому Елене достались диван, четырехдверный шкаф, матрац из гостевой спальни, модульный набор шкафов из мастерской и холодильник. В назначенный день Елена заказала машину и грузчиков, приехала за вещами, но Анатолий никого не впустил. На следующий день мужчина выбросил со второго этажа своего дома диван, матрац, журнальный столик и шкаф», — рассказали в облсуде. Женщина обратилась в Качканарский районный суд с иском о возмещении ущерба, его удовлетворили. С бывшего супруга взыскали 352 тысячи рублей в качестве компенсации убытков за разбитое имущество, а также 15 000 рублей в качестве расходов на оплату адвокатов и 68 тысяч за проведение экспертизы. Мужчина подал апелляцию на решение суда, но ее не поддержали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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