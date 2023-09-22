Со свердловчанина взыскали полмиллиона за разбитый шкаф и диван экс-супруги

22 сентября 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

Мужчина выбросил из окна имущество бывшей жены Фото: Максим Егоров © URA.RU Житель Качканара (Свердловская область) выплатит 412 тысяч рублей бывшей супруге за то, что выкинул из окна шкаф и диван, которые та отсудила у него после развода. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Совместно нажитое имущество бывшие супруги делили через суд и в апреле 2021 года по обоюдному согласию заключили мировое соглашение, по которому Елене достались диван, четырехдверный шкаф, матрац из гостевой спальни, модульный набор шкафов из мастерской и холодильник. В назначенный день Елена заказала машину и грузчиков, приехала за вещами, но Анатолий никого не впустил. На следующий день мужчина выбросил со второго этажа своего дома диван, матрац, журнальный столик и шкаф», — рассказали в облсуде. Женщина обратилась в Качканарский районный суд с иском о возмещении ущерба, его удовлетворили. С бывшего супруга взыскали 352 тысячи рублей в качестве компенсации убытков за разбитое имущество, а также 15 000 рублей в качестве расходов на оплату адвокатов и 68 тысяч за проведение экспертизы. Мужчина подал апелляцию на решение суда, но ее не поддержали.

Житель Качканара (Свердловская область) выплатит 412 тысяч рублей бывшей супруге за то, что выкинул из окна шкаф и диван, которые та отсудила у него после развода. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Совместно нажитое имущество бывшие супруги делили через суд и в апреле 2021 года по обоюдному согласию заключили мировое соглашение, по которому Елене достались диван, четырехдверный шкаф, матрац из гостевой спальни, модульный набор шкафов из мастерской и холодильник. В назначенный день Елена заказала машину и грузчиков, приехала за вещами, но Анатолий никого не впустил. На следующий день мужчина выбросил со второго этажа своего дома диван, матрац, журнальный столик и шкаф», — рассказали в облсуде. Женщина обратилась в Качканарский районный суд с иском о возмещении ущерба, его удовлетворили. С бывшего супруга взыскали 352 тысячи рублей в качестве компенсации убытков за разбитое имущество, а также 15 000 рублей в качестве расходов на оплату адвокатов и 68 тысяч за проведение экспертизы. Мужчина подал апелляцию на решение суда, но ее не поддержали.