В Магнитогорске погиб четырехмесячный ребенок

25 сентября 2023 в 11:45 Размер текста - 17 +

Специалисты работают над установлением причины смерти младенца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) погиб четырехмесячный младенец. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, приехавшие на вызов специалисты не выявили признаков насильственной смерти. «Родители вызвали скорую помощь. Однако, к приезду медиков ребенок не подавал признаков жизни. Реанимационные действия результатов не принесли», — рассказал источник. После осмотра тела признаков насильственной смерти не выявили. Для установления причин смерти тело младенца было направлено на судебно-медицинскую экспертизу. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.

В Магнитогорске (Челябинская область) погиб четырехмесячный младенец. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, приехавшие на вызов специалисты не выявили признаков насильственной смерти. «Родители вызвали скорую помощь. Однако, к приезду медиков ребенок не подавал признаков жизни. Реанимационные действия результатов не принесли», — рассказал источник. После осмотра тела признаков насильственной смерти не выявили. Для установления причин смерти тело младенца было направлено на судебно-медицинскую экспертизу. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.