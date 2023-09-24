В Магнитогорске погиб четырехмесячный ребенок

Специалисты работают над установлением причины смерти младенца
В Магнитогорске (Челябинская область) погиб четырехмесячный младенец. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, приехавшие на вызов специалисты не выявили признаков насильственной смерти.
«Родители вызвали скорую помощь. Однако, к приезду медиков ребенок не подавал признаков жизни. Реанимационные действия результатов не принесли», — рассказал источник.
После осмотра тела признаков насильственной смерти не выявили. Для установления причин смерти тело младенца было направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.
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