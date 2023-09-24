24 сентября 2023

В Магнитогорске погиб четырехмесячный ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
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Специалисты работают над установлением причины смерти младенца Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) погиб четырехмесячный младенец. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, приехавшие на вызов специалисты не выявили признаков насильственной смерти.

«Родители вызвали скорую помощь. Однако, к приезду медиков ребенок не подавал признаков жизни. Реанимационные действия результатов не принесли», — рассказал источник.

После осмотра тела признаков насильственной смерти не выявили. Для установления причин смерти тело младенца было направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.

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В Магнитогорске (Челябинская область) погиб четырехмесячный младенец. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, приехавшие на вызов специалисты не выявили признаков насильственной смерти. «Родители вызвали скорую помощь. Однако, к приезду медиков ребенок не подавал признаков жизни. Реанимационные действия результатов не принесли», — рассказал источник. После осмотра тела признаков насильственной смерти не выявили. Для установления причин смерти тело младенца было направлено на судебно-медицинскую экспертизу. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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