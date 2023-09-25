Житель Подмосковья под видом девушки обманул магнитогорца на несколько тысяч

Девушка, с которой магнитогорец хотел сходить на свидание, оказалось мошенником Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Житель Подольска под видом девушки в социальных сетях обманул магнитогорца (Челябинская область) на несколько тысяч рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, для поиска мошенника сотрудники отправились в Подмосковье. Там они его задержали.

«Сотрудники уголовного розыска установили и задержали в городе Подольске подозреваемого в совершении преступления. Им оказался не имеющий постоянного места работы и ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности 19-летний молодой человек. Полицейские выяснили, что подозреваемый под видом девушки в социальной сети познакомился с магнитогорцем и обманул его», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

В ведомстве отметили, что сумма ущерба превысила четыре тысячи рублей. Пытаясь сходить с девушкой в кино, магнитогорец потерял деньги.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.