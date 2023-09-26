26 сентября 2023

Жители Перми пожаловались на подростков, стрелявших по детям

© Служба новостей «URA.RU»
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По детям стреляли якобы из травматического пистолета Фото:

Жители Перми анонимно сообщают о якобы произошедшей стрельбе на окраине города 26 сентября в районе дома Серпуховская, 8. По сообщению telegram-канала «Пермь ЧП и ДТП, новости», двое подростков лет 16-17 стреляли из травматического пистолета по детям.

«На улице Серпуховская, 8 вчера вечером двое неизвестных (лет 16-17) стреляли по детям из травматического пистолета», — сообщается в telegram-канале. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что в полицию обращений по данному факту не было, по информации проводится проверка.

Ранее полицейские задержали пермяка, который стрелял по окнам детского сада. Силовики выяснили, что пермяк открыл огонь металлическими шариками из рогатки, а когда понял, что повредил имущество, скрылся.

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Жители Перми анонимно сообщают о якобы произошедшей стрельбе на окраине города 26 сентября в районе дома Серпуховская, 8. По сообщению telegram-канала «Пермь ЧП и ДТП, новости», двое подростков лет 16-17 стреляли из травматического пистолета по детям. «На улице Серпуховская, 8 вчера вечером двое неизвестных (лет 16-17) стреляли по детям из травматического пистолета», — сообщается в telegram-канале. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что в полицию обращений по данному факту не было, по информации проводится проверка. Ранее полицейские задержали пермяка, который стрелял по окнам детского сада. Силовики выяснили, что пермяк открыл огонь металлическими шариками из рогатки, а когда понял, что повредил имущество, скрылся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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