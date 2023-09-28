В микрорайоне Чурилово в Челябинске автомобиль въехал в детский сад. Фото

28 сентября 2023 в 19:19 Размер текста - 17 +

У водителя иномарки, по предварительным данным, случился приступ эпилепсии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В микрорайоне Чурилово Челябинска 28 сентября автомобиль Cherry въехал в детский сад № 30. Как сообщили в пресс-службе главного управления ГИБДД по региону, за рулем находилась 44-летняя горожанка. «Жительница Челябинска протаранила забор детского сада № 30 в микрорайоне Чурилово на улице Зальцмана. За рулем находилась 44-летняя женщина», — рассказали в ГИБДД. Происшествие случилось в 16:33. Со стороны детского сада находится спортплощадка. В момент аварии детей на ней, по свидетельствам очевидцев, не было. Никто не пострадал. По предварительным данным ГИБДД, у челябинки мог быть приступ эпилепсии. На место выехали службы оперативного реагирования. На место оперативно выехали службы экстренного реагирования Фото: паблик «[В] Чурилово | Челябинск» соцсети «ВКонтакте»

В микрорайоне Чурилово Челябинска 28 сентября автомобиль Cherry въехал в детский сад № 30. Как сообщили в пресс-службе главного управления ГИБДД по региону, за рулем находилась 44-летняя горожанка. «Жительница Челябинска протаранила забор детского сада № 30 в микрорайоне Чурилово на улице Зальцмана. За рулем находилась 44-летняя женщина», — рассказали в ГИБДД. Происшествие случилось в 16:33. Со стороны детского сада находится спортплощадка. В момент аварии детей на ней, по свидетельствам очевидцев, не было. Никто не пострадал. По предварительным данным ГИБДД, у челябинки мог быть приступ эпилепсии. На место выехали службы оперативного реагирования.