В микрорайоне Чурилово в Челябинске автомобиль въехал в детский сад. Фото

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У водителя иномарки, по предварительным данным, случился приступ эпилепсии Фото:

В микрорайоне Чурилово Челябинска 28 сентября автомобиль Cherry въехал в детский сад № 30. Как сообщили в пресс-службе главного управления ГИБДД по региону, за рулем находилась 44-летняя горожанка.

«Жительница Челябинска протаранила забор детского сада № 30 в микрорайоне Чурилово на улице Зальцмана. За рулем находилась 44-летняя женщина», — рассказали в ГИБДД.

Происшествие случилось в 16:33. Со стороны детского сада находится спортплощадка. В момент аварии детей на ней, по свидетельствам очевидцев, не было. Никто не пострадал. По предварительным данным ГИБДД, у челябинки мог быть приступ эпилепсии. На место выехали службы оперативного реагирования.

На место оперативно выехали службы экстренного реагирования
На место оперативно выехали службы экстренного реагирования
Фото:

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В микрорайоне Чурилово Челябинска 28 сентября автомобиль Cherry въехал в детский сад № 30. Как сообщили в пресс-службе главного управления ГИБДД по региону, за рулем находилась 44-летняя горожанка. «Жительница Челябинска протаранила забор детского сада № 30 в микрорайоне Чурилово на улице Зальцмана. За рулем находилась 44-летняя женщина», — рассказали в ГИБДД. Происшествие случилось в 16:33. Со стороны детского сада находится спортплощадка. В момент аварии детей на ней, по свидетельствам очевидцев, не было. Никто не пострадал. По предварительным данным ГИБДД, у челябинки мог быть приступ эпилепсии. На место выехали службы оперативного реагирования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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