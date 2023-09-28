В микрорайоне Чурилово Челябинска 28 сентября автомобиль Cherry въехал в детский сад № 30. Как сообщили в пресс-службе главного управления ГИБДД по региону, за рулем находилась 44-летняя горожанка.
«Жительница Челябинска протаранила забор детского сада № 30 в микрорайоне Чурилово на улице Зальцмана. За рулем находилась 44-летняя женщина», — рассказали в ГИБДД.
Происшествие случилось в 16:33. Со стороны детского сада находится спортплощадка. В момент аварии детей на ней, по свидетельствам очевидцев, не было. Никто не пострадал. По предварительным данным ГИБДД, у челябинки мог быть приступ эпилепсии. На место выехали службы оперативного реагирования.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.