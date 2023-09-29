В результате ДТП погиб водитель внедорожника
На трассе в Челябинской области между Верхнеуральском и Магнитогорском произошло смертельное ДТП. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
«29 сентября в 14:10 на 30-м километре автодороги Верхнеуральск-Южноуральск-Магнитогорск „Нива“ на изгибе дороги влево вылетела в правый кювет и опрокинулась. В результате водитель скончался на месте, женщина-пассажир получила травмы, она отправлена в больницу», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел в районе в районе поселка Петровский. Погибшему водителю было 59 лет.
Автомобиль слетел с дороги и перевернулся
Пассажирка «Нивы» отправлена в больницу
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