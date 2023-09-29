На трассе Верхнеуральск — Магнитогорск перевернулась «Нива». Фото

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ДТП. Аварии. Челябинск., номер, дтп, авария
В результате ДТП погиб водитель внедорожника Фото:

На трассе в Челябинской области между Верхнеуральском и Магнитогорском произошло смертельное ДТП. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

«29 сентября в 14:10 на 30-м километре автодороги Верхнеуральск-Южноуральск-Магнитогорск „Нива“ на изгибе дороги влево вылетела в правый кювет и опрокинулась. В результате водитель скончался на месте, женщина-пассажир получила травмы, она отправлена в больницу», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в районе в районе поселка Петровский. Погибшему водителю было 59 лет.

Автомобиль слетел с дороги и перевернулся
Автомобиль слетел с дороги и перевернулся
Фото:
Пассажирка «Нивы» отправлена в больницу
Пассажирка «Нивы» отправлена в больницу
Фото:

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На трассе в Челябинской области между Верхнеуральском и Магнитогорском произошло смертельное ДТП. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции. «29 сентября в 14:10 на 30-м километре автодороги Верхнеуральск-Южноуральск-Магнитогорск „Нива“ на изгибе дороги влево вылетела в правый кювет и опрокинулась. В результате водитель скончался на месте, женщина-пассажир получила травмы, она отправлена в больницу», — сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел в районе в районе поселка Петровский. Погибшему водителю было 59 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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