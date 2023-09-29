29 сентября 2023

В ХМАО водитель сбила ребенка, выбежавшего из-за припаркованного автомобиля

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Верхотурье, Меркушино, Актай, Свято-Косминская пустынь., ребенок, правила дорожного движения, трагедия, дтп, детская обувь, пдд, дорога
Мальчик выбежал на дорогу и ударился об колесо проезжающего мимо автомобиля Фото:

В Пыть-Яхе (ХМАО) водитель сбила 10-летнего мальчика, который выбежал из-за припаркованного автомобиля на проезжую часть дворового проезда. Ребенок ударился об колесо проезжающего автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба госавтоинспекции региона.

«В Пыть-Яхе на улице Святослава Федорова, 13 около 12:00 произошла авария в жилой зоне. По предварительным данным, 10-летний мальчик выбежал из-за припаркованного автомобиля на проезжую часть дворового проезда и ударился об колесо проезжающего мимо автомобиля «Toyota Land Cruiser», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.

По ее словам, автомобилем управляла 52-летняя женщина. В пресс-службе уточнили, что в результате ДТП ребенок получил телесные повреждения. Мальчика госпитализировали в окружную клиническую больницу.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пыть-Яхе (ХМАО) водитель сбила 10-летнего мальчика, который выбежал из-за припаркованного автомобиля на проезжую часть дворового проезда. Ребенок ударился об колесо проезжающего автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба госавтоинспекции региона. «В Пыть-Яхе на улице Святослава Федорова, 13 около 12:00 произошла авария в жилой зоне. По предварительным данным, 10-летний мальчик выбежал из-за припаркованного автомобиля на проезжую часть дворового проезда и ударился об колесо проезжающего мимо автомобиля «Toyota Land Cruiser», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. По ее словам, автомобилем управляла 52-летняя женщина. В пресс-службе уточнили, что в результате ДТП ребенок получил телесные повреждения. Мальчика госпитализировали в окружную клиническую больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...