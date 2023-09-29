В ХМАО водитель сбила ребенка, выбежавшего из-за припаркованного автомобиля

30 сентября 2023 в 22:20 Размер текста - 17 +

Мальчик выбежал на дорогу и ударился об колесо проезжающего мимо автомобиля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пыть-Яхе (ХМАО) водитель сбила 10-летнего мальчика, который выбежал из-за припаркованного автомобиля на проезжую часть дворового проезда. Ребенок ударился об колесо проезжающего автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба госавтоинспекции региона. «В Пыть-Яхе на улице Святослава Федорова, 13 около 12:00 произошла авария в жилой зоне. По предварительным данным, 10-летний мальчик выбежал из-за припаркованного автомобиля на проезжую часть дворового проезда и ударился об колесо проезжающего мимо автомобиля «Toyota Land Cruiser», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. По ее словам, автомобилем управляла 52-летняя женщина. В пресс-службе уточнили, что в результате ДТП ребенок получил телесные повреждения. Мальчика госпитализировали в окружную клиническую больницу.

В Пыть-Яхе (ХМАО) водитель сбила 10-летнего мальчика, который выбежал из-за припаркованного автомобиля на проезжую часть дворового проезда. Ребенок ударился об колесо проезжающего автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба госавтоинспекции региона. «В Пыть-Яхе на улице Святослава Федорова, 13 около 12:00 произошла авария в жилой зоне. По предварительным данным, 10-летний мальчик выбежал из-за припаркованного автомобиля на проезжую часть дворового проезда и ударился об колесо проезжающего мимо автомобиля «Toyota Land Cruiser», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. По ее словам, автомобилем управляла 52-летняя женщина. В пресс-службе уточнили, что в результате ДТП ребенок получил телесные повреждения. Мальчика госпитализировали в окружную клиническую больницу.