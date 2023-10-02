Сотрудники ФСБ помешали иностранцу скрыться от правосудия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске сотрудники УФСБ по региону задержали иностранного гражданина, который состоял в террористической организации. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, после суда он был выдворен из России и арестован в родной стране.

«Был задержан иностранный гражданин, являвшийся приверженцем международной террористической организации. По решению суда он был выдворен за пределы РФ и арестован на родине», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

В ведомстве отметили, что мужчина скрывался в России от преследования со стороны родного государства за участие в незаконном вооруженном формировании. После ряда следственных мероприятий, проведенных управлением по вопросам миграции регионального полицейского главка, дело направили в суд. Иностранца признали виновным по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ»).