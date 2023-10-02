02 октября 2023

В Челябинске ФСБ задержала иностранного террориста. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, охрана, арест, решетка, закрытое лицо, камуфляжная одежда
Сотрудники ФСБ помешали иностранцу скрыться от правосудия Фото:

В Челябинске сотрудники УФСБ по региону задержали иностранного гражданина, который состоял в террористической организации. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, после суда он был выдворен из России и арестован в родной стране.

«Был задержан иностранный гражданин, являвшийся приверженцем международной террористической организации. По решению суда он был выдворен за пределы РФ и арестован на родине», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

В ведомстве отметили, что мужчина скрывался в России от преследования со стороны родного государства за участие в незаконном вооруженном формировании. После ряда следственных мероприятий, проведенных управлением по вопросам миграции регионального полицейского главка, дело направили в суд. Иностранца признали виновным по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ»).

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В Челябинске сотрудники УФСБ по региону задержали иностранного гражданина, который состоял в террористической организации. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, после суда он был выдворен из России и арестован в родной стране. «Был задержан иностранный гражданин, являвшийся приверженцем международной террористической организации. По решению суда он был выдворен за пределы РФ и арестован на родине», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. В ведомстве отметили, что мужчина скрывался в России от преследования со стороны родного государства за участие в незаконном вооруженном формировании. После ряда следственных мероприятий, проведенных управлением по вопросам миграции регионального полицейского главка, дело направили в суд. Иностранца признали виновным по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ»).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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