02 октября 2023

В Пермском крае нашли девушку в розовой куртке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Юргамыш. Курган, школьник, подросток, мягкая игрушка, девочка, шкоольник
Девушку в Пермском крае нашли живой Фото:

В Кунгурском округе Пермского края завершились поиски 17-летней девушки, которая ушла из дома в розовой куртке. Об этом сообщили в поисковом отряде «Регион 59» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Найдена, жива. Благодарим всех за помощь в поиске», — говорится в сообщении.

Девушка-подросток пропала 2 октября. Ее нашли спустя сутки.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кунгурском округе Пермского края завершились поиски 17-летней девушки, которая ушла из дома в розовой куртке. Об этом сообщили в поисковом отряде «Регион 59» на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Найдена, жива. Благодарим всех за помощь в поиске», — говорится в сообщении. Девушка-подросток пропала 2 октября. Ее нашли спустя сутки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...