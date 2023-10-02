В Пермском крае нашли девушку в розовой куртке

03 октября 2023 в 11:29 Размер текста - 17 +

Девушку в Пермском крае нашли живой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кунгурском округе Пермского края завершились поиски 17-летней девушки, которая ушла из дома в розовой куртке. Об этом сообщили в поисковом отряде «Регион 59» на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Найдена, жива. Благодарим всех за помощь в поиске», — говорится в сообщении. Девушка-подросток пропала 2 октября. Ее нашли спустя сутки.

В Кунгурском округе Пермского края завершились поиски 17-летней девушки, которая ушла из дома в розовой куртке. Об этом сообщили в поисковом отряде «Регион 59» на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Найдена, жива. Благодарим всех за помощь в поиске», — говорится в сообщении. Девушка-подросток пропала 2 октября. Ее нашли спустя сутки.