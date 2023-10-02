В Пермском крае пропала девочка-подросток в розовой куртке. Фото

03 октября 2023 в 10:38 Размер текста - 17 +

Тех, кто видел пропавшую девочку, просят сообщить в полицию Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кунгурском муниципальном округе Пермского края ищут 17-летнюю девушку. Она ушла из дома в деревне Уфа и не вернулась. «Пропала Александра Лыгалова. Она 2 октября 2023 года в 15:00 ушла из дома в деревне Уфа Кунгурского муниципального округа. С тех пор ее местонахождение неизвестно», — сообщает поисковый отряд «Регион 59» в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что Александра была одета в розовую куртку и темно-синие штаны. На ногах — розовые кроссовки. С собой девушка взяла розовый рюкзак. Тех, кто ее видел, просят сообщить по телефонам: 02, 102 — полиция; 112 — ЕДДС; +7(342)241-36-40 — БРНС г. Пермь; 8-912-880-41-60 — волонтеры; 8-958-244-12-84 — инфорг поиска Юлия. Девушка ушла из дома 2 октября Фото: страница поискового отряда «Регион 59» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/region59pk

В Кунгурском муниципальном округе Пермского края ищут 17-летнюю девушку. Она ушла из дома в деревне Уфа и не вернулась. «Пропала Александра Лыгалова. Она 2 октября 2023 года в 15:00 ушла из дома в деревне Уфа Кунгурского муниципального округа. С тех пор ее местонахождение неизвестно», — сообщает поисковый отряд «Регион 59» в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что Александра была одета в розовую куртку и темно-синие штаны. На ногах — розовые кроссовки. С собой девушка взяла розовый рюкзак. Тех, кто ее видел, просят сообщить по телефонам: 02, 102 — полиция; 112 — ЕДДС; +7(342)241-36-40 — БРНС г. Пермь; 8-912-880-41-60 — волонтеры; 8-958-244-12-84 — инфорг поиска Юлия.