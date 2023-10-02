02 октября 2023

В Пермском крае пропала девочка-подросток в розовой куртке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Светлогорская набережная, Калининградская область. Светлогорск, нашивка, куртка, форма, спецодежда, полиция, униформа, младший лейтенант
Тех, кто видел пропавшую девочку, просят сообщить в полицию Фото:

В Кунгурском муниципальном округе Пермского края ищут 17-летнюю девушку. Она ушла из дома в деревне Уфа и не вернулась.

«Пропала Александра Лыгалова. Она 2 октября 2023 года в 15:00 ушла из дома в деревне Уфа Кунгурского муниципального округа. С тех пор ее местонахождение неизвестно», — сообщает поисковый отряд «Регион 59» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что Александра была одета в розовую куртку и темно-синие штаны. На ногах — розовые кроссовки. С собой девушка взяла розовый рюкзак. Тех, кто ее видел, просят сообщить по телефонам: 02, 102 — полиция; 112 — ЕДДС; +7(342)241-36-40 — БРНС г. Пермь; 8-912-880-41-60 — волонтеры; 8-958-244-12-84 — инфорг поиска Юлия.

Девушка ушла из дома 2 октября
Девушка ушла из дома 2 октября
Фото:

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В Кунгурском муниципальном округе Пермского края ищут 17-летнюю девушку. Она ушла из дома в деревне Уфа и не вернулась. «Пропала Александра Лыгалова. Она 2 октября 2023 года в 15:00 ушла из дома в деревне Уфа Кунгурского муниципального округа. С тех пор ее местонахождение неизвестно», — сообщает поисковый отряд «Регион 59» в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что Александра была одета в розовую куртку и темно-синие штаны. На ногах — розовые кроссовки. С собой девушка взяла розовый рюкзак. Тех, кто ее видел, просят сообщить по телефонам: 02, 102 — полиция; 112 — ЕДДС; +7(342)241-36-40 — БРНС г. Пермь; 8-912-880-41-60 — волонтеры; 8-958-244-12-84 — инфорг поиска Юлия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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