Последний этап набережной Нижневартовска сдадут в октябре 2024 года

В Нижневартовске открыли очередной этап набережной Фото: Кристина Радионова @ URA.RU

Председатель Думы ХМАО Борис Хохряков на открытии второго этапа набережной в Нижневартовске назвал срок завершения строительств. Благоустройство последнего этапа общественного пространства завершится в октябре 2024 года, передает слова спикера корреспондент URA.RU.

«Каждый из нас очень хотел, чтобы все эти этапы были закончены еще в прошлом году. Но, знаете, сезонность работ на севере зимой не позволяет вести благоустройство. Поэтому был перерыв, и вот благоустройство началось только с появлением благоприятной погоды. Благоустройство набережной завершится в октябре 2024 года», — сообщил спикер.

Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко на открытии подчеркнул достоинства нового объекта: первый в ХМАО селфи-мост, с которого открывается лучший вид на панораму Оби, и «архитектурный зоопарк» — скульптурную группу животных, установленную на набережной. Глава города сообщил, что средства на завершение строительства выделены. «На сегодняшний день мы проводим конкурсные процедуры, чтобы приступить к реализации третьего, завершающего этапа строительства», — уточнил Кощенко.

На сайте госзакупок размещен аукцион на строительство заключительного этапа набережной. Его выиграл московский подрядчик ООО «Инвестстройрегион», снизив стоимость контракта почти на 33 миллиона рублей — с 265 миллионов (первоначальная стоимость) до 231,875 миллионов рублей.

Ранее URA.RU писало о сломанных вандалами аттракционах на новой набережной Нижневартовска спустя всего год после открытия. После жалоб жителей на состояние элементов, починили только одну конструкцию.