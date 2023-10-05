05 октября 2023

Спикер Думы ХМАО назвал срок сдачи набережной в Нижневартовске. Фото

Последний этап набережной Нижневартовска сдадут в октябре 2024 года
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Нижневартовске открыли очередной этап набережной
В Нижневартовске открыли очередной этап набережной Фото:

Председатель Думы ХМАО Борис Хохряков на открытии второго этапа набережной в Нижневартовске назвал срок завершения строительств. Благоустройство последнего этапа общественного пространства завершится в октябре 2024 года, передает слова спикера корреспондент URA.RU.

«Каждый из нас очень хотел, чтобы все эти этапы были закончены еще в прошлом году. Но, знаете, сезонность работ на севере зимой не позволяет вести благоустройство. Поэтому был перерыв, и вот благоустройство началось только с появлением благоприятной погоды. Благоустройство набережной завершится в октябре 2024 года», — сообщил спикер.

Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко на открытии подчеркнул достоинства нового объекта: первый в ХМАО селфи-мост, с которого открывается лучший вид на панораму Оби, и «архитектурный зоопарк» — скульптурную группу животных, установленную на набережной. Глава города сообщил, что средства на завершение строительства выделены. «На сегодняшний день мы проводим конкурсные процедуры, чтобы приступить к реализации третьего, завершающего этапа строительства», — уточнил Кощенко.

На сайте госзакупок размещен аукцион на строительство заключительного этапа набережной. Его выиграл московский подрядчик ООО «Инвестстройрегион», снизив стоимость контракта почти на 33 миллиона рублей — с 265 миллионов (первоначальная стоимость) до 231,875 миллионов рублей.

Ранее URA.RU писало о сломанных вандалами аттракционах на новой набережной Нижневартовска спустя всего год после открытия. После жалоб жителей на состояние элементов, починили только одну конструкцию.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель Думы ХМАО Борис Хохряков на открытии второго этапа набережной в Нижневартовске назвал срок завершения строительств. Благоустройство последнего этапа общественного пространства завершится в октябре 2024 года, передает слова спикера корреспондент URA.RU. «Каждый из нас очень хотел, чтобы все эти этапы были закончены еще в прошлом году. Но, знаете, сезонность работ на севере зимой не позволяет вести благоустройство. Поэтому был перерыв, и вот благоустройство началось только с появлением благоприятной погоды. Благоустройство набережной завершится в октябре 2024 года», — сообщил спикер. Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко на открытии подчеркнул достоинства нового объекта: первый в ХМАО селфи-мост, с которого открывается лучший вид на панораму Оби, и «архитектурный зоопарк» — скульптурную группу животных, установленную на набережной. Глава города сообщил, что средства на завершение строительства выделены. «На сегодняшний день мы проводим конкурсные процедуры, чтобы приступить к реализации третьего, завершающего этапа строительства», — уточнил Кощенко. На сайте госзакупок размещен аукцион на строительство заключительного этапа набережной. Его выиграл московский подрядчик ООО «Инвестстройрегион», снизив стоимость контракта почти на 33 миллиона рублей — с 265 миллионов (первоначальная стоимость) до 231,875 миллионов рублей. Ранее URA.RU писало о сломанных вандалами аттракционах на новой набережной Нижневартовска спустя всего год после открытия. После жалоб жителей на состояние элементов, починили только одну конструкцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...