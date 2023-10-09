Лавров раскрыл, что поможет быстрее завершить спецоперацию на Украине

Лавров: уменьшение западного оружия на Украине позволит быстрее завершить СВО

09 октября 2023 в 16:25 Размер текста - 17 +

Действия Белого дома предсказать очень сложно, заявил Сергей Лавров Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уменьшение объема поставок Киеву западного оружия поможет ускорить выполнение задач спецоперации, которые поставил президент России Владимир Путин. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Если со стороны укронацистского режима будет меньше западного оружия — задачи, поставленные Путиным в СВО, будут выполнены быстрее», — заявил Лавров в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что предсказать действия Белого дома достаточно сложно, учитывая разнообразные действия, которые он предпринимал за последние два года, и которые не соответствуют логике. Спецоперация на Украине может завершиться этой зимой, если США прекратят финансирование Киева. Без дальнейшей поддержки Белого дома, конфликт достигнет своего завершения в ближайшие месяцы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался давать прогнозы о сроках окончания спецоперации на Украине и заявил, что Минобороны должно предоставить такую информацию, так как они отвечают за военную операцию, передает Life .

Уменьшение объема поставок Киеву западного оружия поможет ускорить выполнение задач спецоперации, которые поставил президент России Владимир Путин. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Если со стороны укронацистского режима будет меньше западного оружия — задачи, поставленные Путиным в СВО, будут выполнены быстрее», — заявил Лавров в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что предсказать действия Белого дома достаточно сложно, учитывая разнообразные действия, которые он предпринимал за последние два года, и которые не соответствуют логике. Спецоперация на Украине может завершиться этой зимой, если США прекратят финансирование Киева. Без дальнейшей поддержки Белого дома, конфликт достигнет своего завершения в ближайшие месяцы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался давать прогнозы о сроках окончания спецоперации на Украине и заявил, что Минобороны должно предоставить такую информацию, так как они отвечают за военную операцию, передает Life.