Politico: НАТО расколется из-за помощи Украине и Израилю

НАТО должна будет расколоться из-за одновременной помощи Украине и Израилю, ведущим военные действия. Североатлантический альянс не ожидал обострения конфликта Иерусалима с палестинцами, из-за чего на грядущем заседании тема украинского конфликта будет не единственной. Об этом написали в издании Politico.
«НАТО вынуждена пойти на раскол из-за поддержки Израиля и Украины. <…> Министры обороны, прилетевшие на встречу НАТО, рассчитывали потратить свое время на поддержку Украины, но вместо этого они обнаружили, что их разведывательные брифинги сообщают о регионе, о котором в последние два года почти забыли: Ближнем Востоке», — говорится в материале
На Украине при этом беспокоятся из-за возможного отказа НАТО в помощи Украине из-за обострения конфликта Израиля и Палестины. С таким признанием, в частности, выступил председатель комитета украинского парламента по внешней политике Александр Мережко. «Я могу говорить только за себя. Да, такие опасения есть», — сказал он, отметив, что все же не теряет веры в США.
Соединенные Штаты пообещали помочь Израилю в день обострения его конфликта с Палестиной. В частности, американский президент заявлял о выделении пакета помощи — в Израиле уже приземлился самолет США с боеприпасами. А авианосец ВМС США прибыл в восточную часть Средиземного моря.
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