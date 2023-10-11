Politico: НАТО расколется из-за помощи Украине и Израилю

11 октября 2023 в 09:03 Размер текста - 17 +

Министры обороны на встрече НАТО будут говорить и об Украине, и об Израиле Фото: NIDS/NATO Multimedia Library НАТО должна будет расколоться из-за одновременной помощи Украине и Израилю, ведущим военные действия. Североатлантический альянс не ожидал обострения конфликта Иерусалима с палестинцами, из-за чего на грядущем заседании тема украинского конфликта будет не единственной. Об этом написали в издании Politico. «НАТО вынуждена пойти на раскол из-за поддержки Израиля и Украины. <…> Министры обороны, прилетевшие на встречу НАТО, рассчитывали потратить свое время на поддержку Украины, но вместо этого они обнаружили, что их разведывательные брифинги сообщают о регионе, о котором в последние два года почти забыли: Ближнем Востоке», — говорится в материале издания . На Украине при этом беспокоятся из-за возможного отказа НАТО в помощи Украине из-за обострения конфликта Израиля и Палестины. С таким признанием, в частности, выступил председатель комитета украинского парламента по внешней политике Александр Мережко. «Я могу говорить только за себя. Да, такие опасения есть», — сказал он, отметив, что все же не теряет веры в США. Соединенные Штаты пообещали помочь Израилю в день обострения его конфликта с Палестиной. В частности, американский президент заявлял о выделении пакета помощи — в Израиле уже приземлился самолет США с боеприпасами. А авианосец ВМС США прибыл в восточную часть Средиземного моря. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

НАТО должна будет расколоться из-за одновременной помощи Украине и Израилю, ведущим военные действия. Североатлантический альянс не ожидал обострения конфликта Иерусалима с палестинцами, из-за чего на грядущем заседании тема украинского конфликта будет не единственной. Об этом написали в издании Politico. «НАТО вынуждена пойти на раскол из-за поддержки Израиля и Украины. <…> Министры обороны, прилетевшие на встречу НАТО, рассчитывали потратить свое время на поддержку Украины, но вместо этого они обнаружили, что их разведывательные брифинги сообщают о регионе, о котором в последние два года почти забыли: Ближнем Востоке», — говорится в материале издания. На Украине при этом беспокоятся из-за возможного отказа НАТО в помощи Украине из-за обострения конфликта Израиля и Палестины. С таким признанием, в частности, выступил председатель комитета украинского парламента по внешней политике Александр Мережко. «Я могу говорить только за себя. Да, такие опасения есть», — сказал он, отметив, что все же не теряет веры в США. Соединенные Штаты пообещали помочь Израилю в день обострения его конфликта с Палестиной. В частности, американский президент заявлял о выделении пакета помощи — в Израиле уже приземлился самолет США с боеприпасами. А авианосец ВМС США прибыл в восточную часть Средиземного моря.