Экс-бойцов ЧВК «Вагнер» привлекают к обучению свердловчан

11 октября 2023 в 15:44 Размер текста - 17 +

Бойцы «Вагнера» будут делиться опытом с теми, кто хочет пойти на СВО Фото: URA.RU © URA.RU Свердловчане, принимавшие участие в специальной военной операции в рядах ЧВК «Вагнер», становятся инструкторами. В Екатеринбурге они обучают, в частности, курсантов «Рокот — Екатеринбург» — общественной организации, занимающейся военной подготовкой. Об этом URA.RU рассказали представители «Рокота». «У нас появилось несколько новых инструкторов, в частности, экс-бойцы ЧВК „Вагнер“. Они будут обучать тактической медицине, топографии, техническим дисциплинам. И в целом мы планируем расширяться, сейчас ищем помещение еще под один центр подготовки», — рассказал URA.RU один из организаторов «Рокот — Екатеринбург» Андрей. За год, пока действует организация, подготовку прошли 450 свердловчан, из них порядка 20% впоследствии ушли на спецоперацию добровольцами. Другая часть — это те, кто пришли для перестраховки на случай мобилизации, и действующие военнослужащие в отпуске, решившие улучшить навыки. «Обучение выходит за рамки огневой подготовки, тактики. Учить нужно базовым вещам. Например, тактической медицине. К нам приходят военные фельдшера с многолетним опытом, и они не знают, как правильно накладывать оказывать помощь на поле боя. До сих пор у многих есть пробелы по этой части, не говоря уже про остальное — саперную подготовку, работу с беспилотниками, топографию», — добавляет собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге запустили курсы по обучению операторов БПЛА. Сперва ученики изучают теорию, затем начинают отрабатывать ее на симуляторах, а после выходят на полигоны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловчане, принимавшие участие в специальной военной операции в рядах ЧВК «Вагнер», становятся инструкторами. В Екатеринбурге они обучают, в частности, курсантов «Рокот — Екатеринбург» — общественной организации, занимающейся военной подготовкой. Об этом URA.RU рассказали представители «Рокота». «У нас появилось несколько новых инструкторов, в частности, экс-бойцы ЧВК „Вагнер“. Они будут обучать тактической медицине, топографии, техническим дисциплинам. И в целом мы планируем расширяться, сейчас ищем помещение еще под один центр подготовки», — рассказал URA.RU один из организаторов «Рокот — Екатеринбург» Андрей. За год, пока действует организация, подготовку прошли 450 свердловчан, из них порядка 20% впоследствии ушли на спецоперацию добровольцами. Другая часть — это те, кто пришли для перестраховки на случай мобилизации, и действующие военнослужащие в отпуске, решившие улучшить навыки. «Обучение выходит за рамки огневой подготовки, тактики. Учить нужно базовым вещам. Например, тактической медицине. К нам приходят военные фельдшера с многолетним опытом, и они не знают, как правильно накладывать оказывать помощь на поле боя. До сих пор у многих есть пробелы по этой части, не говоря уже про остальное — саперную подготовку, работу с беспилотниками, топографию», — добавляет собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге запустили курсы по обучению операторов БПЛА. Сперва ученики изучают теорию, затем начинают отрабатывать ее на симуляторах, а после выходят на полигоны.