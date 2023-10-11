Экс-бойцов ЧВК «Вагнер» привлекают к обучению свердловчан

Свердловчане, принимавшие участие в специальной военной операции в рядах ЧВК «Вагнер», становятся инструкторами. В Екатеринбурге они обучают, в частности, курсантов «Рокот — Екатеринбург» — общественной организации, занимающейся военной подготовкой. Об этом URA.RU рассказали представители «Рокота».
«У нас появилось несколько новых инструкторов, в частности, экс-бойцы ЧВК „Вагнер“. Они будут обучать тактической медицине, топографии, техническим дисциплинам. И в целом мы планируем расширяться, сейчас ищем помещение еще под один центр подготовки», — рассказал URA.RU один из организаторов «Рокот — Екатеринбург» Андрей.
За год, пока действует организация, подготовку прошли 450 свердловчан, из них порядка 20% впоследствии ушли на спецоперацию добровольцами. Другая часть — это те, кто пришли для перестраховки на случай мобилизации, и действующие военнослужащие в отпуске, решившие улучшить навыки.
«Обучение выходит за рамки огневой подготовки, тактики. Учить нужно базовым вещам. Например, тактической медицине. К нам приходят военные фельдшера с многолетним опытом, и они не знают, как правильно накладывать оказывать помощь на поле боя. До сих пор у многих есть пробелы по этой части, не говоря уже про остальное — саперную подготовку, работу с беспилотниками, топографию», — добавляет собеседник.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге запустили курсы по обучению операторов БПЛА. Сперва ученики изучают теорию, затем начинают отрабатывать ее на симуляторах, а после выходят на полигоны.
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