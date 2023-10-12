12 октября 2023

В Екатеринбурге резко подскочил спрос на дошкольное образование

© Служба новостей «URA.RU»
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Учебные заведения в жк "Clever Park". Екатеринбург, ребенок, чтение, учеба, девочка, школа, начальная школа, книга, ученица
Екатеринбуржцы в сентябре на 55% чаще стали искать репетиторов по дошкольному образованию Фото:

Екатеринбуржцы в сентябре на 55% чаще стали искать репетиторов для дошкольного образования по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал руководитель категории «Обучение и курсы» на сервисе «Авито» Услугах Игорь Санников.

«В целом спрос в сегменте репетиторов для детей дошкольного возраста и учеников школ в Екатеринбурге вырос в этом году на 55% по сравнению с сентябрем прошлого года», — поделился информацией Санников. Тренд на репетиторов по развивающим дисциплинам характерен для всех регионов России: больше всего спрос вырос в Хабаровске, Владивостоке (в обоих городах +79%), Уфе (+57%) и Москве (+53%). В Екатеринбурге в топе по спросу на развивающие занятия оказались такие дисциплины, как каллиграфия (+145%), техника речи (+100%) и риторика (+17%).

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Екатеринбуржцы в сентябре на 55% чаще стали искать репетиторов для дошкольного образования по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал руководитель категории «Обучение и курсы» на сервисе «Авито» Услугах Игорь Санников. «В целом спрос в сегменте репетиторов для детей дошкольного возраста и учеников школ в Екатеринбурге вырос в этом году на 55% по сравнению с сентябрем прошлого года», — поделился информацией Санников. Тренд на репетиторов по развивающим дисциплинам характерен для всех регионов России: больше всего спрос вырос в Хабаровске, Владивостоке (в обоих городах +79%), Уфе (+57%) и Москве (+53%). В Екатеринбурге в топе по спросу на развивающие занятия оказались такие дисциплины, как каллиграфия (+145%), техника речи (+100%) и риторика (+17%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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