В Екатеринбурге резко подскочил спрос на дошкольное образование

13 октября 2023 в 11:48 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцы в сентябре на 55% чаще стали искать репетиторов по дошкольному образованию Фото: Размик Закарян © URA.RU Екатеринбуржцы в сентябре на 55% чаще стали искать репетиторов для дошкольного образования по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал руководитель категории «Обучение и курсы» на сервисе «Авито» Услугах Игорь Санников. «В целом спрос в сегменте репетиторов для детей дошкольного возраста и учеников школ в Екатеринбурге вырос в этом году на 55% по сравнению с сентябрем прошлого года», — поделился информацией Санников. Тренд на репетиторов по развивающим дисциплинам характерен для всех регионов России: больше всего спрос вырос в Хабаровске, Владивостоке (в обоих городах +79%), Уфе (+57%) и Москве (+53%). В Екатеринбурге в топе по спросу на развивающие занятия оказались такие дисциплины, как каллиграфия (+145%), техника речи (+100%) и риторика (+17%).

Екатеринбуржцы в сентябре на 55% чаще стали искать репетиторов для дошкольного образования по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал руководитель категории «Обучение и курсы» на сервисе «Авито» Услугах Игорь Санников. «В целом спрос в сегменте репетиторов для детей дошкольного возраста и учеников школ в Екатеринбурге вырос в этом году на 55% по сравнению с сентябрем прошлого года», — поделился информацией Санников. Тренд на репетиторов по развивающим дисциплинам характерен для всех регионов России: больше всего спрос вырос в Хабаровске, Владивостоке (в обоих городах +79%), Уфе (+57%) и Москве (+53%). В Екатеринбурге в топе по спросу на развивающие занятия оказались такие дисциплины, как каллиграфия (+145%), техника речи (+100%) и риторика (+17%).