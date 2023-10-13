Mash: стилист Васильев задолжал налоговой почти 1,2 млн рублей

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Александр Васильев. Екатеринбург, васильев александр, портрет
Компания Александра Васильева не заплатила налог на сумму почти в 1,2 миллиона рублей Фото:

Компания историка моды и стилиста Александр Васильев должен налоговой почти 1,2 миллиона рублей. Об этом пишет telegram-канал Mash.

«Компания Васильева задолжала почти 1,2 миллиона рублей налоговой за недоплату пенсионных. Сейчас же общая задолженность фирмы — 1 152 627 рублей», — говорится в канале.

Отмечается, что компания не хочет платить налоги за организацию коллабораций, продажи книг и украшений за прошлый год. Тогда ООО «Лилии Александра Васильева» заработала 2,2 миллиона рублей, а размер выручки составил 26,1 миллиона.

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Компания историка моды и стилиста Александр Васильев должен налоговой почти 1,2 миллиона рублей. Об этом пишет telegram-канал Mash. «Компания Васильева задолжала почти 1,2 миллиона рублей налоговой за недоплату пенсионных. Сейчас же общая задолженность фирмы — 1 152 627 рублей», — говорится в канале. Отмечается, что компания не хочет платить налоги за организацию коллабораций, продажи книг и украшений за прошлый год. Тогда ООО «Лилии Александра Васильева» заработала 2,2 миллиона рублей, а размер выручки составил 26,1 миллиона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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