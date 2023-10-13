Mash: стилист Васильев задолжал налоговой почти 1,2 млн рублей

Компания Александра Васильева не заплатила налог на сумму почти в 1,2 миллиона рублей
Компания историка моды и стилиста Александр Васильев должен налоговой почти 1,2 миллиона рублей. Об этом пишет telegram-канал Mash.
«Компания Васильева задолжала почти 1,2 миллиона рублей налоговой за недоплату пенсионных. Сейчас же общая задолженность фирмы — 1 152 627 рублей», — говорится в канале.
Отмечается, что компания не хочет платить налоги за организацию коллабораций, продажи книг и украшений за прошлый год. Тогда ООО «Лилии Александра Васильева» заработала 2,2 миллиона рублей, а размер выручки составил 26,1 миллиона.
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