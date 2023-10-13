Mash: стилист Васильев задолжал налоговой почти 1,2 млн рублей

13 октября 2023 в 20:20 Размер текста - 17 +

Компания Александра Васильева не заплатила налог на сумму почти в 1,2 миллиона рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU Компания историка моды и стилиста Александр Васильев должен налоговой почти 1,2 миллиона рублей. Об этом пишет telegram-канал Mash. «Компания Васильева задолжала почти 1,2 миллиона рублей налоговой за недоплату пенсионных. Сейчас же общая задолженность фирмы — 1 152 627 рублей», — говорится в канале. Отмечается, что компания не хочет платить налоги за организацию коллабораций, продажи книг и украшений за прошлый год. Тогда ООО «Лилии Александра Васильева» заработала 2,2 миллиона рублей, а размер выручки составил 26,1 миллиона.

Компания историка моды и стилиста Александр Васильев должен налоговой почти 1,2 миллиона рублей. Об этом пишет telegram-канал Mash. «Компания Васильева задолжала почти 1,2 миллиона рублей налоговой за недоплату пенсионных. Сейчас же общая задолженность фирмы — 1 152 627 рублей», — говорится в канале. Отмечается, что компания не хочет платить налоги за организацию коллабораций, продажи книг и украшений за прошлый год. Тогда ООО «Лилии Александра Васильева» заработала 2,2 миллиона рублей, а размер выручки составил 26,1 миллиона.