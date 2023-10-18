Налоги в России не снизят, несмотря на непосильность платежей

Депутат Госдумы Ремезков: российские компании копят долги по налогам

18 октября 2023 в 09:09 Размер текста - 17 +

Внешнее давление повлияло на платежеспособность российских компаний, сказал Александр Ремезков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Новый бюджет России на 2024—2026 годы Из-за снижения платежеспособности российских компаний образовалась дебиторская задолженность по доходам перед федеральным бюджетом. Об этом, отвечая на вопросы URA.RU, сообщил первый зампред комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Александр Ремезков, отметив, что нагрузку с предпринимателей не будут сокращать, а долги будут взыскивать. В заключении Счетной палаты РФ говорится, что по состоянию на 1 июля 2023 года дебиторская задолженность по доходам составила 4 588,5 млрд рублей, и ее размер за первое полугодие текущего года увеличился на 25,4%, то есть чуть более чем на 930 млрд рублей. Самые большие суммы — у ФНС (45,9%), Рослесхоза (24,6%) и Росимущества (17,5%). «В нынешней ситуации на какое-либо существенное снижение налоговой нагрузки рассчитывать не приходится. Главная задача сегодня — не допустить ее существенного роста. Однако наша партия по-прежнему выступает за то, чтобы в дальнейшем, по мере стабилизации ситуации, принимались меры по снижению налоговой нагрузки на отечественное производство сложности в осуществлении платежей, необходимость продавать продукцию с дисконтом и ряд других причин. Федеральные органы исполнительной власти — администраторы доходов бюджета принимают меры для взыскания просроченной дебиторской задолженности», — сказал Александр Ремезков. По его словам, образование задолженности объясняется несколькими объективными факторами. «Причины, в том числе, связаны с внешним санкционным давлением на российскую экономику. Речь идет в основном о текущей задолженности юридических лиц, размер которой неизбежно будет корректироваться к концу года. На снижение платежеспособности плательщиков повлиял вызванный внешними факторами разрыву цепочек экспорта-импорта, вынужденная переориентация производств на новых поставщиков и потребителей», — объяснил первый зампредседаеля комитета. Также, исходя из заключения Счетной палаты, Федеральный бюджет может недополучить 335 млрд рублей в 2024—2026 годах. Основные риски несет НДС на товары и услуги, реализуемые внутри страны. Согласно прогнозу, собираемость налога может не достигнуть целевого уровня, и бюджет рискует недополучить по этой статье доходов 109,2 млрд в 2024 году, 117,5 млрд — в 2025 и 126 млрд — в 2026. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из-за снижения платежеспособности российских компаний образовалась дебиторская задолженность по доходам перед федеральным бюджетом. Об этом, отвечая на вопросы URA.RU, сообщил первый зампред комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Александр Ремезков, отметив, что нагрузку с предпринимателей не будут сокращать, а долги будут взыскивать. В заключении Счетной палаты РФ говорится, что по состоянию на 1 июля 2023 года дебиторская задолженность по доходам составила 4 588,5 млрд рублей, и ее размер за первое полугодие текущего года увеличился на 25,4%, то есть чуть более чем на 930 млрд рублей. Самые большие суммы — у ФНС (45,9%), Рослесхоза (24,6%) и Росимущества (17,5%). «В нынешней ситуации на какое-либо существенное снижение налоговой нагрузки рассчитывать не приходится. Главная задача сегодня — не допустить ее существенного роста. Однако наша партия по-прежнему выступает за то, чтобы в дальнейшем, по мере стабилизации ситуации, принимались меры по снижению налоговой нагрузки на отечественное производство сложности в осуществлении платежей, необходимость продавать продукцию с дисконтом и ряд других причин. Федеральные органы исполнительной власти — администраторы доходов бюджета принимают меры для взыскания просроченной дебиторской задолженности», — сказал Александр Ремезков. По его словам, образование задолженности объясняется несколькими объективными факторами. «Причины, в том числе, связаны с внешним санкционным давлением на российскую экономику. Речь идет в основном о текущей задолженности юридических лиц, размер которой неизбежно будет корректироваться к концу года. На снижение платежеспособности плательщиков повлиял вызванный внешними факторами разрыву цепочек экспорта-импорта, вынужденная переориентация производств на новых поставщиков и потребителей», — объяснил первый зампредседаеля комитета. Также, исходя из заключения Счетной палаты, Федеральный бюджет может недополучить 335 млрд рублей в 2024—2026 годах. Основные риски несет НДС на товары и услуги, реализуемые внутри страны. Согласно прогнозу, собираемость налога может не достигнуть целевого уровня, и бюджет рискует недополучить по этой статье доходов 109,2 млрд в 2024 году, 117,5 млрд — в 2025 и 126 млрд — в 2026.