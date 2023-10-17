17 октября 2023

Бастрыкин запросил дело магнитогорца, удерживавшего полгода малолетнего ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр, stock
Дело магнитогорце, удерживавшего взаперти сожительницу и ребенка на контроле у главы СКР Фото:

Дело о мужчине, который полгода держал взаперти сожительницу и малолетнего ребенка в Магнитогорске Челябинской области, поставлено на контроль главы СКР Александра Бастрыкина. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Глава ведомства поручил доложить о ходе проверки по факту совершения противоправных действий в отношении женщины с ребенком в Челябинской области», — заявили в пресс-службе ведомства. Следственными органами СК России по Челябинской области по данному факту проводится процессуальная проверка.

Изначально появилась информации в соцсетях о жители Магнитогорска, который на полгода изолировал от мира свою сожительницу с ребенком, в квартиру был направлен участковый. После задержания мужчины его отправили на лечение в психоневрологический диспансер. Женщина также проходит лечение, ребенок помещен в социально-реабилитационный центр.

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Дело о мужчине, который полгода держал взаперти сожительницу и малолетнего ребенка в Магнитогорске Челябинской области, поставлено на контроль главы СКР Александра Бастрыкина. Об этом заявили в пресс-службе ведомства. «Глава ведомства поручил доложить о ходе проверки по факту совершения противоправных действий в отношении женщины с ребенком в Челябинской области», — заявили в пресс-службе ведомства. Следственными органами СК России по Челябинской области по данному факту проводится процессуальная проверка. Изначально появилась информации в соцсетях о жители Магнитогорска, который на полгода изолировал от мира свою сожительницу с ребенком, в квартиру был направлен участковый. После задержания мужчины его отправили на лечение в психоневрологический диспансер. Женщина также проходит лечение, ребенок помещен в социально-реабилитационный центр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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