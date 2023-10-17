Бастрыкин запросил дело магнитогорца, удерживавшего полгода малолетнего ребенка

18 октября 2023 в 01:06 Размер текста - 17 +

Дело магнитогорце, удерживавшего взаперти сожительницу и ребенка на контроле у главы СКР Фото: Пресс-служба Государственной Думы Дело о мужчине, который полгода держал взаперти сожительницу и малолетнего ребенка в Магнитогорске Челябинской области, поставлено на контроль главы СКР Александра Бастрыкина. Об этом заявили в пресс-службе ведомства. «Глава ведомства поручил доложить о ходе проверки по факту совершения противоправных действий в отношении женщины с ребенком в Челябинской области», — заявили в пресс-службе ведомства. Следственными органами СК России по Челябинской области по данному факту проводится процессуальная проверка. Изначально появилась информации в соцсетях о жители Магнитогорска, который на полгода изолировал от мира свою сожительницу с ребенком, в квартиру был направлен участковый. После задержания мужчины его отправили на лечение в психоневрологический диспансер. Женщина также проходит лечение, ребенок помещен в социально-реабилитационный центр.

Дело о мужчине, который полгода держал взаперти сожительницу и малолетнего ребенка в Магнитогорске Челябинской области, поставлено на контроль главы СКР Александра Бастрыкина. Об этом заявили в пресс-службе ведомства. «Глава ведомства поручил доложить о ходе проверки по факту совершения противоправных действий в отношении женщины с ребенком в Челябинской области», — заявили в пресс-службе ведомства. Следственными органами СК России по Челябинской области по данному факту проводится процессуальная проверка. Изначально появилась информации в соцсетях о жители Магнитогорска, который на полгода изолировал от мира свою сожительницу с ребенком, в квартиру был направлен участковый. После задержания мужчины его отправили на лечение в психоневрологический диспансер. Женщина также проходит лечение, ребенок помещен в социально-реабилитационный центр.